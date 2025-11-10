ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘Noveleros’ celebra el arte de reinventarse en «A otra cosa, mariposa»

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Este martes, en ‘Noveleros’, cuatro protagonistas muestran que siempre hay tiempo para cambiar de rumbo sin renunciar a lo que uno es

Televisión Canaria emite este martes, a las 22:40 horas, una nueva entrega de ‘Noveleros‘ que celebra las segundas oportunidas y la capacidad de encontrar equilibrio entre lo que somos y lo que soñamos ser. Bajo el título “A otra cosa, mariposa”, el programa mostrará cómo cuatro protagonistas combinan con naturalidad mundos muy distintos, demostrando que siempre es posible equilibrar pasión y oficio.

Desde La Palma, Yasmar es actor y payaso, pero también cargador de plátanos. Emigró desde Cuba en busca de un futuro mejor y ha sabido mantener viva su vocación artística. En este programa, vivirá un momento muy especial: el reencuentro con su hijo mayor, recién llegado de la isla caribeña, con quien volverá a subirse a las tablas.

En Tenerife, Roberto enseña robótica a sus alumnos, pero fuera del aula da rienda suelta a su talento como artista del grafiti. Acompañado de su mujer e hijos, transforma con color una caseta vandalizada, demostrando que la creatividad no entiende de límites.

También conoceremos a Sandra Dorta, una mujer que a sus 55 años compagina su trabajo como funcionaria del Instituto Nacional de Estadística con su faceta de modelo y actriz de reparto en cine y televisión. Su historia es una celebración del inconformismo y la pasión por seguir aprendiendo.

Por último, Ramón, tras toda una vida en la construcción, decidió dar un giro y dedicarse a criar mariposas monarca en Gran Canaria. Lo que empezó como un regalo de su exmujer se convirtió en un santuario reconocido en toda España. Hoy abre sus puertas a los espectadores de Noveleros.

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Yasmar, Roberto, Sandra y Ramón, protagonistas esta semana de ‘Noveleros’

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

PSOE de Fuerteventura pide calma a los criadores ante el confinamiento de aves de corral

Benito Cabrera inicia en La Laguna la gira de ‘Islópolis’

Identificados dos conductores durante una carrera ilegal en Lanzarote

La Policía Nacional detiene a la autora de las estafas de seguros en Tenerife

El Gobierno inspeccionará 90.000 metros cuadrados en Los Rodeos en busca represaliados de la Guerra Civil

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025