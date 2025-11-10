Este martes, en ‘Noveleros’, cuatro protagonistas muestran que siempre hay tiempo para cambiar de rumbo sin renunciar a lo que uno es
Televisión Canaria emite este martes, a las 22:40 horas, una nueva entrega de ‘Noveleros‘ que celebra las segundas oportunidas y la capacidad de encontrar equilibrio entre lo que somos y lo que soñamos ser. Bajo el título “A otra cosa, mariposa”, el programa mostrará cómo cuatro protagonistas combinan con naturalidad mundos muy distintos, demostrando que siempre es posible equilibrar pasión y oficio.
Desde La Palma, Yasmar es actor y payaso, pero también cargador de plátanos. Emigró desde Cuba en busca de un futuro mejor y ha sabido mantener viva su vocación artística. En este programa, vivirá un momento muy especial: el reencuentro con su hijo mayor, recién llegado de la isla caribeña, con quien volverá a subirse a las tablas.
En Tenerife, Roberto enseña robótica a sus alumnos, pero fuera del aula da rienda suelta a su talento como artista del grafiti. Acompañado de su mujer e hijos, transforma con color una caseta vandalizada, demostrando que la creatividad no entiende de límites.
También conoceremos a Sandra Dorta, una mujer que a sus 55 años compagina su trabajo como funcionaria del Instituto Nacional de Estadística con su faceta de modelo y actriz de reparto en cine y televisión. Su historia es una celebración del inconformismo y la pasión por seguir aprendiendo.
Por último, Ramón, tras toda una vida en la construcción, decidió dar un giro y dedicarse a criar mariposas monarca en Gran Canaria. Lo que empezó como un regalo de su exmujer se convirtió en un santuario reconocido en toda España. Hoy abre sus puertas a los espectadores de Noveleros.