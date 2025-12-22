‘Noveleros’ conecta Canarias en Nochebuena

Este miércoles, 24 de diciembre, el programa celebra la Nochebuena “de risas y fiestas” con historias llenas de tradición, humor y magia navideña

Esta Nochebuena, ‘Noveleros‘ se viste de alegría para celebrar una velada “de risas y fiestas”, en un programa especial donde la magia, la ilusión y, sobre todo, las buenas historias estarán muy presentes.

La cita arrancará a las 23:00 horas, justo después del especial de ‘Noche de Taifas’, y lo hará con sabor a tradición junto a la rondalla Lo Divino, que desde hace más de 25 años recorre las calles de San Andrés y Sauces llevando la Navidad a cada rincón. Música, emoción y compromiso con una costumbre que sigue viva gracias a quienes la defienden con alegría y villancicos bajo el brazo.

También conoceremos la historia de Rode y Loli, pareja desde hace tres años y responsables de una cantina en La Punta de Gáldar, donde han encontrado mucho más que un negocio: una familia elegida. Esta Nochebuena la celebrarán junto a sus vecinas y vecinos, entre canciones, regalos y mesas llenas, demostrando que la Navidad cobra sentido cuando se comparte.

El humor llegará de la mano de Cristito, protagonista de la Nochebuena más canaria. El cómico nos abrirá la puerta a su lado más íntimo y nos presentará a su madre, la inspiración de su personaje más querido. Con “la madre canaria”, la risa está garantizada… y probablemente también alguna verdad como un templo.

Además, los reporteros de Noveleros se convertirán en enviados especiales para repartir ilusión por distintos puntos del Archipiélago. Una Nochebuena solidaria y emocionante con la colaboración de artistas como Iván Torres, que sorprenderá a los chicos de Down Las Palmas; Jaime Marrero, que llevará alegría al Centro de Día Casa Paquita; y la Súper Abuela, encargada de repartir sonrisas entre los más pequeños de Felices con Narices.