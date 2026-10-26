‘Noveleros’ descubre el valor del hogar a través de cuatro historias de las Islas

El espacio de Televisión Canaria recorre varias viviendas canarias que reflejan el esfuerzo y la creatividad de sus residentes así como el valor emocional que guardan para sus familias este martes a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite este martes, 27 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del programa ‘Noveleros’. El espacio se adentra en varios hogares de las Islas para dar a conocer el trabajo y el esfuerzo de sus residentes por transformar sus viviendas en espacios personales y significativos. A través de cuatro historias, el programa profundiza en el valor emocional de los inmuebles, la restauración y la convivencia familiar en distintas ubicaciones del Archipiélago.

El primer recorrido de la noche se sitúa en la Villa de Ingenio (Gran Canaria) con Sergio, un vecino de origen cochinero dedicado a la floristería que logró adquirir una casa tradicional canaria tras años de trabajo. El espacio destaca el valor histórico de la edificación, caracterizada por un patio central con vegetación y una cuidada colección de piezas antiguas, además del arraigo de su propietario a las tradiciones locales.

En Lanzarote, el programa visita la residencia de Patricia y Lester. La pareja ha concluido la reforma integral de una edificación antigua para convertirla en su residencia familiar. La pieza muestra la adaptación de la vivienda al entorno volcánico de la isla, el cuidado de sus animales y la integración de la familia en la comunidad local.

Asimismo, ‘Noveleros’ acerca a la audiencia la historia de Noelany, una creadora chicharrera especializada en la restauración de muebles adquiridos en rastros. La protagonista acondicionó su vivienda para adecuar un espacio independiente a su madre tras serle diagnosticada la enfermedad de Alzheimer, logrando un entorno adaptado a las necesidades de ambas.

El espacio concluye su recorrido con el caso de José, un artesano que ha construido con sus propias manos diversas estructuras en el exterior de su propiedad. Tras quedar viudo, ha dedicado su tiempo a las manualidades, la cestería y la modelación en barro, creando a pequeña escala un conjunto arquitectónico tradicional que incluye una recreación en miniatura para sus nietos.

Como cada martes, ‘Noveleros’ continúa recorriendo Canarias para acercar a los espectadores las historias de sus gentes y mostrar la diversidad de formas de vivir, trabajar y entender la vida en las Islas.