‘Noveleros’ estrena temporada con un programa dedicado a personas que demuestran no tener límites en la vida

El programa de Televisión Canaria, que regresa este martes 6 de octubre, a las 22:30 horas, cumple 15 años en antena

El programa ‘Noveleros’ de Televisión Canaria estrena temporada este martes 6 de octubre, a las 22:30 horas, con un programa dedicado a personas que demuestran no tener límites en la vida. ‘Noveleros sin límites’ nos desvelará que ni la edad, ni la enfermedad o la discapacidad, ni el idioma o el origen extranjero tienen que ser barreras para conseguir los sueños de futuro.

El espacio de Suelta el Mando Factoría Audiovisual para Televisión Canaria, cuenta con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León. Con esta nueva temporada cumple quince años en antena. Para celebrar este aniversario el equipo de reporteros ha preparado un programa especial que dará a conocer varias historias de superación y constancia.

Las primeras noveleras de la noche son conocidas como “Las más jóvenes de El Pinar”, pues a pesar de tener todas más de 85 años gozan de una vitalidad envidiable. América, Melina, Eloísa y María mostrarán desde El Hierro, cada una a su manera, que la edad solo es un número y aún tienen energía para trabajar, conducir o viajar sin necesidad de compañía.

Otro ejemplo de superación es Paula, que nació con una malformación en el antebrazo derecho, lo cual no le ha impedido cumplir su sueño, tocar el timple. Sus padres y su profesora de música se esforzaron todo lo posible por adquirir la prótesis 3D que ha permitido a Paula, ahora con once años, hacer sonar las cuerdas del timple.

Las siguientes protagonistas se llaman Emma, Elisa y Bárbara, representantes de tres generaciones de mujeres a las que la vida les ha puesto entre la espada y la pared pero que con tesón y paciencia han logrado superarlo todo. Emma ha atravesado dos neoplasias y un trasplante de hígado, mientras que Elisa y Bárbara se enfrentaron a un cáncer de mama. Las tres han luchado como jabatas sin perder nunca las ganas de vivir, demostrando que el ADN familiar no conoce de límites.

El cuarto y último novelero de la noche es Malick, un senegalés de 35 años que vino a Tenerife en patera en el 2008 sin saber nadar. Al llegar a Canarias, puso todo de su parte para labrarse un futuro y gracias a eso ha alcanzado montar sus propios negocios, una peluquería, un restaurante de comida africana y, próximamente, una multitienda.

El programa ‘Noveleros’, de gran acogida entre la audiencia de Televisión Canaria, representa el compromiso del canal autonómico por llevar a la pantalla las historias cotidianas de los canarios, en todos casos inspiradoras y ejemplos de la resiliencia y tesón del carácter isleño.