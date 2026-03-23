El espacio de Televisión Canaria muestra este martes, a las 22:30 horas, historias de vida que reflejan el valor de la donación de sangre, médula, órganos o tiempo

El programa ‘Noveleros’ emite este martes 24 de marzo, a las 22:30 horas, un reportaje dedicado a esas personas que han decidido donar para mejorar o salvar la vida de otras. Bajo el título “Cuándo decir ‘yo dono’ vidas”, el espacio de Televisión Canaria muestra diferentes testimonios que evidencian que donar médula, sangre, órganos o tiempo puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas.

Juanje es profesor de educación física y en 2022 se convirtió en donante de médula ósea. Su donación salvó la vida de un paciente anónimo de Norteamérica. A partir de entonces decidió implicarse activamente en la concienciación sobre la importancia de donar. En su colegio impulsa jornadas anuales para informar y sensibilizar al alumnado. Entre sus estudiantes se encuentra Aitor, un joven que padece leucemia y espera recibir pronto su propio trasplante de médula. Todo el centro se ha volcado con él y le ha mostrado un apoyo constante.

José y Víctor son dos hermanos palmeros apasionados del fútbol. Con el paso del tiempo detectaron que en su isla no existían oportunidades deportivas para todas las personas. Ante esa realidad decidieron actuar. Hoy compaginan sus trabajos y sus familias con el entrenamiento de un equipo de Walking Fútbol formado por personas mayores en Santa Cruz de La Palma. Además, han creado dos equipos inclusivos dirigidos a personas con discapacidad. Para ambos, dedicar tiempo a los demás constituye una forma directa de ayudar y transformar su entorno.

La historia de Adriana muestra la importancia de la donación de órganos. A los 15 meses de vida recibió el diagnóstico de una cardiopatía dilatada. Dos meses después fue sometida a un trasplante de corazón que le salvó la vida. Gracias a ese gesto solidario, Adriana ha podido crecer y hoy tiene 19 años. Durante su infancia pensó que todos los niños nacían con una cicatriz en el pecho. Ahora agradece profundamente a quienes deciden convertirse en donantes de órganos. Su sueño consiste en convertirse en artista y seguir viviendo muchos años con el corazón que le permitió seguir adelante.

El programa también recoge la experiencia de Diandra. Cuando dio a luz a su hija Chloe, la recién nacida permaneció once días ingresada en la UCI neonatal. Durante ese tiempo conoció la labor del Banco de Leche Materna, que suministra leche donada a bebés hospitalizados que no pueden recibir la de sus propias madres. Aquella experiencia la llevó a convertirse en donante. Hoy su gesto ayuda a familias como la de Cynthia, cuyo hijo continúa ingresado en la UCI neonatal desde noviembre y recibe con gratitud cada biberón procedente de esas donaciones.

En esta nueva entrega, ‘Noveleros’ visibiliza la importancia de la donación con historias reales que demuestran cómo la solidaridad puede salvar vidas y cambiar el destino de muchas personas.