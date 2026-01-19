Vivir en el volcán

Los protagonistas de ‘Noveleros’ de este martes 20 de enero son mujeres y hombres de verdadera raíz volcánica. Conviven con la presencia y la memoria de la tierra volcánica.

La primera protagonista de este ‘Noveleros‘ de la noche del martes 20 de enero en Televisión Canaria es Estela, testigo de las tres últimas erupciones volcánicas en La Palma. La más reciente le tocó vivirla de primera mano teniendo que ser evacuada de su casa durante tres meses y medio. Ahora contempla junto a sus hermanas el nuevo paisaje volcánico esperando que nada así vuelva a suceder.

Adrián vive en Garachico y fue uno de los participantes del simulacro de erupción volcánica que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre. Él y su mujer Inés han criado a toda su familia en el pueblo y saben que, aunque llegara a ocurrir algo, su corazón siempre estará allí.

Carlos sueña con seguir en la finca de su abuelo, en La Caldera de Bandama (Gran Canaria)

El sueño de Carlota es poder seguir trabajando la finca de su abuelo: los viñedos plantados en las faldas de La Caldera de Bandama que tanta vida le dan. Junto a su hermano, regenta también el bochinche familiar y tiene claro que en tierra volcánica ha encontrado su hogar.

Y raíces volcánicas tiene también Juan Antonio, natural de Tinajo y nacido entre volcanes. Si algo conoce son sus montañas. Pasa los días cultivando su terreno volcánico y visitando a la Virgen de los Dolores, siempre rodeado de los que más quiere.