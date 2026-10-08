‘Noveno Auditorio’ profundiza en el proyecto «Canarias Sinfónica» y celebra el centenario de Miles Davis

La Radio Canaria emite este jueves 8 de octubre, a las 21:00 horas, una nueva entrega de ‘Noveno Auditorio’, espacio dirigido y presentado por Rubén Mayor, catedrático de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

El programa tendrá como invitado principal al músico, compositor y docente tinerfeño Juan Carlos Martín Bello, quien desgranará los detalles de «Canarias Sinfónica». Esta iniciativa, fruto de más de dos décadas de trabajo, traslada la riqueza de la música popular canaria al lenguaje sinfónico mediante la integración de géneros como el jazz, el folk y la nueva canción.

Durante la entrevista, se abordará la trayectoria del proyecto, la preparación de su tercera entrega discográfica y la adaptación de sus composiciones para bandas de música.