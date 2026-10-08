‘Noveno Auditorio’ profundiza en el proyecto «Canarias Sinfónica» y celebra el centenario de Miles Davis

La Radio Canaria emite un nuevo episodio dedicado al talento musical del Archipiélago y a los grandes referentes internacionales este jueves a las 21:00 horas
La Radio Canaria emite este jueves 8 de octubre, a las 21:00 horas, una nueva entrega de ‘Noveno Auditorio’, espacio dirigido y presentado por Rubén Mayor, catedrático de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias.
El programa tendrá como invitado principal al músico, compositor y docente tinerfeño Juan Carlos Martín Bello, quien desgranará los detalles de «Canarias Sinfónica». Esta iniciativa, fruto de más de dos décadas de trabajo, traslada la riqueza de la música popular canaria al lenguaje sinfónico mediante la integración de géneros como el jazz, el folk y la nueva canción.
Durante la entrevista, se abordará la trayectoria del proyecto, la preparación de su tercera entrega discográfica y la adaptación de sus composiciones para bandas de música.
En el bloque dedicado a la agenda cultural, el espacio repasará los próximos hitos de los escenarios isleños, como el concierto «Génesis» de la Gran Canaria Wind Orchestra en el Auditorio Alfredo Kraus y las jornadas dedicadas a Camille Saint-Saëns en la Casa de Colón, con la participación en directo de su organizador, Dionisio Rodríguez. Asimismo, se pondrá en valor la actuación del pianista Nauzet Mederos junto a jóvenes intérpretes de la lírica grancanaria.
El espacio completará su emisión con un homenaje al trompetista estadounidense Miles Davis en el centenario de su nacimiento. Para analizar su impacto en la historia de la música, ‘Noveno Auditorio’ contará con la participación de Chano Gil, director de la Gran Canaria Big Band, con quien recorrerá las distintas etapas estilísticas del músico a través de audiciones comentadas.
Todos los episodios de ‘Noveno Auditorio’ también se pueden encontrar en formato pódcast a través de la plataforma Canarias Play.