Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias defiende la subida del SMI como escudo frente al encarecimiento de la vida en Canarias

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, reclamó este jueves al Ejecutivo autonómico de CC y el PP la recuperación de la bonificación del 99% al combustible profesional y de la deducción fiscal por el alza de precios, dos medidas aprobadas en la pasada legislatura para combatir la inflación.

Según detalló, la primera benefició a unas 25.000 personas entre autónomos, pymes, agricultores y ganaderos, con una inyección directa de 18 millones de euros, mientras que la segunda alcanzó a unas 500.000 rentas bajas y medias, aportando alrededor de 100 millones a las economías domésticas del archipiélago.

Campos formuló en comisión parlamentaria dos preguntas al vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, sobre las medidas previstas para frenar el repunte del IPC en el segundo semestre de 2025 y sobre las críticas del Gobierno regional a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Nueva Canarias reclama reponer la bonificación al combustible profesional y la deducción fiscal por la inflación. Nueva Canarias

Defendió el incremento del SMI

El diputado señaló que la inflación en Canarias pasó del 2,2% en septiembre al 2,8% en diciembre, rompiendo la tendencia de situarse por debajo de la media estatal, mientras que los alimentos duplicaron su encarecimiento en apenas tres meses. Aunque en enero el IPC general bajó al 2,3%, advirtió de nuevas subidas en alimentos y vivienda que siguen presionando a los hogares con menos recursos.

En este contexto, el portavoz canarista defendió el incremento del SMI hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas, acordado por el Gobierno estatal, y apostó por avanzar hacia el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea.

Rechazó que esta subida sea la causa principal del aumento de precios y apuntó a otros factores, como los beneficios extraordinarios de grandes empresas. Asimismo, insistió en la necesidad de recuperar medidas autonómicas que refuercen la capacidad adquisitiva de la población y actúen como contrapeso ante lo que definió como un “impuesto invisible” que golpea con mayor dureza a quienes menos tienen.