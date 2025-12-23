ES NOTICIA

Nueva foto oficial del Gobierno tras la incorporación de Tolón

RTVC / AGENCIAS

Pedro Sánchez preside la foto oficial de su Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría como ministra de Educación y su sustitución por Milagros Tolón

Gobierno España
Foto oficial del nuevo Gobierno de España. EP

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la foto oficial de su Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría como ministra de Educación y su sustitución por Milagros Tolón.

Sánchez y todos sus ministros han posado para los informadores gráficos en la escalinata de acceso al edificio principal del Palacio de la Moncloa poco antes del inicio de la última reunión del año del Consejo de Ministros.

De forma previa a la foto, los reporteros gráficos han podido captar por vez primera la llegada a Moncloa de Milagros Tolón, quien ha posado en la escalinata con su cartera en la que figura inscrito el nombre de su departamento, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

A renglón seguido ha llegado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien tras la salida de Alegría y por decisión de Sánchez, acumula a ese cargo el de portavoz del Gobierno.

Así está inscrito también ya en la cartera con la que ha llegado al Palacio de la Moncloa y con la que ha posado igualmente para los informadores gráficos.

22 ministros

Después de que Tolón y Saiz hayan accedido al interior del edificio, todos los integrantes del Gobierno han salido a la escalinata para la foto del nuevo Ejecutivo, que suma un nuevo miembro y con lo que el número de ministros asciende a 22.

La nueva portavoz del Gobierno se estrenará en este cometido este martes tras la reunión del Consejo de ministros para dar cuenta de los asuntos tratados. Entre ellos, se prevé aprobar el nuevo abono de transporte nacional y la ampliación de medidas del escudo social que caducan el 31 de diciembre, como el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.

