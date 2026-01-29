Tras su paso por la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Nueva Línea aterriza en el Carnaval de Las Palmas

Nueva Línea actuará en la Gala de Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas 2026 / Imagen archivo

El grupo tinerfeño Nueva Línea animará la Gala Pre Drag, el 14 de febrero en el recinto del Parque Santa Catalina. El fenómeno surgido de las redes sociales, seguirán animando el Carnaval de Canarias después de su actuación en la final de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife.

La fase clasificatoria de la Gala Drag Queen, la preselección, se reafirma como una auténtica gala que sube al escenario a los dueños y a la dueña de las plataformas, que da visibilidad a sus patrocinadores y que considera a presentadores y actuaciones de la altura del acto.

Un espectáculo de éxito

La Preselección Drag tendrá lugar el viernes 14 de febrero en el que 20 drags se disputarán un lugar en la gala final que coronará al Drag Queen del Carnaval de «Las Vegas». Nueva Línea actuará en una Gala Drag Queen, que cuenta con todas las entras vendidas, un reclamo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que repite su éxito cada año.