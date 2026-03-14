Nueva semana de huelga de médicos con las negociaciones rotas

La próxima semana se inicia una nueva semana de protestas del personal sanitario contra la reforma de estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad

Médicos canarios se unen a la huelga por un nuevo Estatuto. Imagen EFE

Los médicos vuelven a la huelga la semana próxima para protestar por la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, sin un horizonte de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y tras una escalada de reproches entre ambas partes.

La primera semana de huelga, que había sido precedida de hasta media docena de paros en los últimos meses, se desarrolló entre el 16 y el 20 de febrero, con un seguimiento desigual según los territorios y con cifras muy dispares entre las ofrecidas por los sindicatos convocantes -que la elevaron por encima del 80 por ciento- y las comunidades autónomas -20 ciento-.

La huelga está convocada una vez al mes hasta junio, con el objetivo principal de reclamar un estatuto marco propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario, además de otras reivindicaciones laborales, como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa.

Las negociaciones, rotas

La nueva movilización comienza marcada por la tensión entre el Ministerio y los seis sindicatos convocantes, puesta de manifiesto este viernes y que comenzó a subir de tono a partir de que el departamento que dirige Mónica García anunciara el pasado 5 de marzo una nueva vía de diálogo para desbloquear el conflicto a través del Foro de la Profesión Médica, una plataforma que defiende las reivindicaciones laborales que son bandera de esta movilización.

Este Foro está integrado por la Organización Médica Colegial (OMC), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

Pero el Comité de Huelga de los sindicatos convocantes -la misma Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); Sindicato Médico Andaluz (SMA); Metges de Catalunya (MC); Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts); Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega)- salió al paso para indicar que la desconvocatoria de la huelga era potestad suya, y que de momento continuaban las movilizaciones.

Tras varios días de declaraciones cruzadas, este viernes, García acusó en una carta a los sindicatos de «romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo» para seguir «sin margen de negociación».

Y pedía que se respetara al Foro de la Profesión Médica como interlocutor, porque el acuerdo alcanzado con ellos suponía «la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto».

El Comité de Huelga niega acuerdo con el Foro

Pero el Comité de Huelga negaba pocas horas después que hubiera un acuerdo con el Foro, pues no hay «un documento formal y público» firmado por las partes con el compromiso de poner en marcha medidas concretas.

Y añadía: Sanidad ofreció al Foro «una propuesta de acuerdo» con un contenido «vago y pobre» que «alude» a algunas de sus demandas fundamentales, pero «en términos tan imprecisos que resulta imposible valorar su alcance o sus consecuencias prácticas».

Según su respuesta, el Ministerio «ignora» su reivindicación de un estatuto propio y de un modelo de jornada basado en la voluntariedad de las guardias, además de resultar «ridícula» en los relativo a clasificación profesional y jubilación.

Pero el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas, la que limita la jornada a 45 horas semanales y reduce las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica.

Además, añade que el acuerdo con el Foro complementa el texto con otras iniciativas, como el inicio de la reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la implantación de mesas técnicas bajo el paraguas del Estatuto Básico del Empleado Público, y el estudio de la jubilación anticipada para los casos que puedan quedar recogidas por la normativa de la Seguridad Social.

La hoja de ruta del estatuto marco

El estatuto marco es una ley básica estatal que data de 2003 y, tras unas largas negociaciones, el Ministerio de Sanidad acordó su reforma el pasado mes de enero con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF), que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario como proyecto de ley.

Por ello, los sindicatos médicos se están reuniendo con los grupos parlamentarios para hacerles llegar sus reivindicaciones, de forma que la Comisión de Sanidad del Senado ya debatió el pasado 4 una moción de Vox que instaba al Gobierno a elaborar un estatuto marco exclusivo para la profesión médica, y que fue rechazada mayoritariamente.

La Comunidad de Madrid también se ha hecho eco de las reivindicaciones de los médicos, y apoya un estatuto propio.