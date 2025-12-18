Nuevas tasas de Aena para las guaguas en los aeropuertos

Aena aplicará a partir del 15 de abril un nuevo sistema de control y cobro para las guaguas en los aeropuertos canarios

Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea, Aena, establecerá nuevas tarifas a las guaguas en los aeropuertos. Este nuevo sistema de control entrará en vigor el 15 de abril del próximo año.

Aena impondrá nuevas tarifas para las guaguas que trabajen en el aeropuertos a partir del 15 de abril de 2026.

Hasta ese momento establecerá un periodo de transición, empezando por aplicarlo en los aeropuertos de Tenerife Sur y César Manrique–Lanzarote.

Según Aena, pretenden “reorganizar unos espacios “limitados” ante el aumento progresivo del número de vehículos que operan en los recintos aeroportuarios.

Tasas por tiempo de espera

Las guaguas dispondrán de un periodo de cortesía de 60 minutos para la carga y descarga de pasajeros. Superado ese tiempo, deberán abonar la estancia conforme a la tarifa de rotación del aparcamiento general.

Estos tiempos serán más amplios hasta el 15 de abril, y superada esa fecha serán periodos más cortos.

El precio máximo por hora se fijará en función del aeropuerto. En el de Tenerife Sur será de 3, 3 euros; en Gran Canaria, 3, 4 euros; en Lanzarote de 2, 25 euros; y en el Fuerteventura de 1, 5 euros.

Rechazo del PP y de diferentes entidades empresariales

El Partido Popular de Canarias ha denunciado su aplicación, consideran «un atropello del Gobierno de España para golpear directamente a los bolsillos de los canarios».

En este sentido, han indicado que promoverán una campaña por diferentes instituciones para instar al Gobierno de España la «retirada inmediata y definitiva de la nueva tasa de Aena».

La secretaria ejecutiva de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del PP autonómico, Jennifer Curbelo, ha afirmado que “el Gobierno de España vuelve a dar la espalda a las Islas con una decisión injusta y profundamente insensible, que no solo castiga al turismo y a las empresas de transporte, sino que golpea de lleno los bolsillos de los canarios”.

Por su parte, la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores han emitido un comunicado mostrando un rechazo “contundente” porque dicen, “agrava los sobrecostes operativos” de transportistas y turoperadores turísticos en Canarias.

Denuncian que esta medida es una amenaza para el principal motor económico de las islas, y pone en juego su viabilidad.