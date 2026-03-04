La licitación para ampliar con un tercer carril la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte supera los 66 millones

Nueve empresas compiten por el tercer carril de la TF-5. Europa Press

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha recibido nueve ofertas para ejecutar las obras de ampliación de la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife, entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte.

Además, el proyecto, con un presupuesto base de 66.401.344,71 euros, IGIC incluido, busca mejorar la capacidad, seguridad y fluidez de uno de los corredores más transitados de Canarias.

Entre las empresas que han presentado propuestas se encuentran Acciona; Asch Infraestructuras-Transformaciones y Servicios S.A. (TRAYSESA); Sando-El Silbo; Dragados-Señalizaciones Villar; FCC; Ferrovial Construcción S.A.-ASYOTA; OHLA-Agrupación Guinovart Obras y Servicios; Sacyr-Darias-Sabina; y Satocan S.A.-Vías y Construcciones.

Remodelar los enlaces de Guamasa y San Lázaro

Además, el proyecto prevé ampliar de dos a tres carriles el tramo en sentido Santa Cruz, remodelar los enlaces de Guamasa y San Lázaro, y construir un nuevo enlace directo con el Aeropuerto del Norte.

Esta última medida permitirá que los vehículos provenientes del norte accedan al aeropuerto sin llegar hasta San Lázaro, aliviando la congestión del tramo más saturado de la autopista.