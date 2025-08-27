El nuevo helicóptero se incorpora al operativo regional de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF)

Nuevo helicóptero del dispositivo EIRIF para luchar contra los incendios forestales. Imagen de Archivo

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presenta este martes el nuevo helicóptero que se incorpora al operativo regional de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF).

Esta nueva aeronave entró en funcionamiento el 1 de agosto y estará activa hasta el 31 de diciembre con base en La Frontera, en El Hierro. Precisamente en esta isla ya se ha realizado labores de movilización de equipos de extinción en el incendio declarado el pasado fin de semana se extinguió con gran éxito.

Con esta incorporación, el dispositivo EIRIF suma un total de tres helicópteros: dos Airbus con base en La Palma y este nuevo modelo con base en El Hierro.

El acto contó con la participación del consejero regional, Mariano Hernández Zapata; el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende; y el consejero de Obras Públicas, Servicios y Transportes, Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez; quienes detallaron la importancia de este refuerzo para la capacidad operativa del dispositivo autonómico en la actual campaña de incendios, así como los detalles técnicos de la nueva aeronave y su despliegue en el Archipiélago.



