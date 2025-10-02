Sanidad invierte 39 millones de euros en una nueva flota de helicópteros para el SUC que incluye uno con base en Fuerteventura

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) contará a partir de marzo de 2026 con un aparato sanitario más, que se suma a los dos helicópteros existentes en Gran Canaria y Tenerife y el avión medicalizado. Este tercer helicóptero de soporte vital avanzado tendrá como base la isla de Fuerteventura, por ser el área de salud de las islas orientales que cuenta con una helisuperficie hospitalaria.

El SUC destina 39 millones a la adquisición de un nuevo helicóptero medicalizado para Fuerteventura

Mejora el tiempo de respuesta de emergencia

La ubicación, centrada entre Lanzarote y Fuerteventura, permitirá tener un tiempo de respuesta similar ante un incidente grave en cualquiera de estas dos áreas insulares de actuación. Los otros dos helicópteros, mantendrán sus bases como hasta ahora en los aeropuertos Tenerife Sur y Gran Canaria.

La tripulación estará compuesta, al igual que las actuales aeronaves, por un comandante y un piloto, junto a un equipo sanitario de soporte vital avanzado (HEMS), con un profesional de la medicina y otro de la enfermería. De esta manera, las islas pasarán a contar con tres aeronaves de soporte vital avanzado. Esto contribuirá a la reducción de los tiempos de respuesta cuando se precisa de un recurso aéreo de estas características.

Estos aparatos son movilizados para la asistencia y el traslado entre hospitales de distinto nivel de pacientes que requieren de una atención especializada por problemas de salud graves. También por las lesiones que presenta una persona que ha sufrido un accidente de tráfico o en una actividad al aire libre. Por ejemplo, si debe ser evacuado de forma urgente desde lugares alejados o de difícil acceso a un centro sanitario.

Se trata de un recurso aéreo de atención extrahospitalaria muy necesario en el archipiélago, debido a la fragmentación del territorio. Operará las 24 horas de los 365 días del año. Esta necesidad se traduce en la actividad que registran estos recursos, ya que solo en 2024 los dos helicópteros medicalizados con los que cuenta el SUC actualmente, fueron activados en 1.065 ocasiones.

Mejoras

Esta licitación amplía los criterios evaluables, incorporando nuevas mejoras como la oxigenoterapia de alto flujo pediátrica y neonatal. También la viabilidad del transporte de sangre a bordo, con la incorporación de un equipo portátil para realizar los análisis de sangre en el momento. Un sistema de mitigación de las consecuencias de un incendio a bordo o bombas de perfusión con jeringas universales para ahorrar tiempo en la atención al paciente.

Entre las novedades solicitadas, destaca la propuesta de que el material de electromedicina disponga de un sistema de integración digital. Es para que el SUC tenga acceso a la información y monitorización del paciente en tiempo real desde la sala de coordinación. Esto hace posible que esos datos sean enviados también al centro hospitalario de destino. Se posibilita así la realización posterior de un análisis de cada caso para desarrollar mejoras terapéuticas.

También se incluye entre las mejores puntuables la formación específica para la tripulación sanitaria, así como que el helicóptero pueda contar con un ECMO propio. Es una técnica médica de oxigenación por membrana extracorpórea que proporciona soporte vital a pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca grave. Esto posibilita que la sangre circule por una máquina que actúa como pulmón y corazón artificial. Esto permite que el corazón y los pulmones del paciente descansen y se reparen.

El contrato, que incluye la probabilidad de prórroga de un año y posibles modificaciones, está cofinanciado por los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, pudiendo ser susceptible de financiación en el nuevo periodo de programación 2021-2027.