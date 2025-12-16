ES NOTICIA

Danny Ocean o Ptazeta, entre los nuevos artistas confirmados para el Granca Live Fest 2026

El festival se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria

El Granca Live Fest ha presentado este martes los primeros artistas confirmados para su próxima edición, que se celebrará entre el 2 y el 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria.

Un cartel variado de géneros musicales en el que artistas como Alejandro Sanz, Aitana o Lola Índigo encabezan la edición, que cuenta aún con varios nombres por confirmar. Entre los grupos y cantantes anunciados también se encuentran la banda indie Viva Suecia y la artista canaria Ptazeta.

Precios del abono diario

  • Platinum: 385 euros – incluye catering, barra libre, baño privado, ubicación en el palco presidencial con acceso a todas las zonas de ocio y descanso
  • Premium – Front Stage: 198 euros – cceso a la zona más cercana al escenario para ver a todos los artistas desde cerca. Acceso a zonas de ocio, gastronomía, áreas de descanso…
  • Pista: 97,90 euros – acceso al campo y a las primeras filas de grada, con zonas de ocio y restauración
  • Grada no numerada: 71,50 euros – acceso libre a la zona de grada sin asiento asignado con acceso a zonas de ocio, gastronomía y áreas de descanso exclusivas de grada
  • PMR/APMR: 97,90 euros – adaptada para personas con movilidad reducida

Coste de los abonos de tres días del Granca Live Fest 2026

  • Platinum: 977,90 euros – incluye catering, barra libre, baño privado, ubicación en el palco presidencial con acceso a todas las zonas de ocio y descanso
  • Premium – Front Stage: 427,90 euros – acceso a la zona más cercana al escenario para ver a todos los artistas desde cerca. Acceso a zonas de ocio, gastronomía, áreas de descanso…
  • Pista: 196,90 euros – acceso al campo y a las primeras filas de grada, con zonas de ocio y restauración
  • Grada no numerada: 152,90 euros – acceso libre a la zona de grada sin asiento asignado con acceso a zonas de ocio, gastronomía y áreas de descanso exclusivas de grada.
  • PMR/APMR: 196,90 euros – adaptada para personas con movilidad reducida

