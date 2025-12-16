El festival se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria

El Granca Live Fest ha presentado este martes los primeros artistas confirmados para su próxima edición, que se celebrará entre el 2 y el 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria.

Aitana, Lola Índigo y Alejandro Sanz, entre los artistas confirmados para el Granca Live Fest 2026. Imagen de Osiris Jorge Armas

Un cartel variado de géneros musicales en el que artistas como Alejandro Sanz, Aitana o Lola Índigo encabezan la edición, que cuenta aún con varios nombres por confirmar. Entre los grupos y cantantes anunciados también se encuentran la banda indie Viva Suecia y la artista canaria Ptazeta.

Precios del abono diario

Platinum: 385 euros – incluye catering, barra libre, baño privado, ubicación en el palco presidencial con acceso a todas las zonas de ocio y descanso

Premium – Front Stage: 198 euros – cceso a la zona más cercana al escenario para ver a todos los artistas desde cerca. Acceso a zonas de ocio, gastronomía, áreas de descanso…

Pista: 97,90 euros – acceso al campo y a las primeras filas de grada, con zonas de ocio y restauración

Grada no numerada: 71,50 euros – acceso libre a la zona de grada sin asiento asignado con acceso a zonas de ocio, gastronomía y áreas de descanso exclusivas de grada

PMR/APMR: 97,90 euros – adaptada para personas con movilidad reducida

Coste de los abonos de tres días del Granca Live Fest 2026