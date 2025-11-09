Esto responde a las demandas de los vecinos y vecinas que comenzará a partir del lunes 10 de noviembre

Nuevos horarios de las líneas 933, 935 y 944 en Santa Cruz de Tenerife. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva a cabo la modificación en frecuencias y horarios de las líneas 933, 935 y 944 del transporte urbano, prestado por la compañía Titsa, que dan servicio al distrito Suroeste.

Como explica el consistorio en un comunicado, esto supone un incremento anual 92.741,54 euros para atender las demandas de los vecinos y las vecinas de estos enclaves.

Línea 933

De esta manera, a partir de este lunes 10 de noviembre la línea 933 (Taco-Plaza San Jerónimo-El Molino-Bco. Grande-Portada del Duque-El Chorrillo-Cruce del Tablero-CEIP El Tablero) en la ida y a la inversa en la vuelta, adelanta el horario y tiene tres expediciones nuevas de ida y vuelta.

Línea 935

En el caso de la 935 (Intercambiador-Autopista del Sur-TF-1-Santa María del Mar-Oficinas de TITSA-Urbanización Añaza), se da la circunstancia que ganará una nueva expedición, que pasa por Acorán, con salida a las 00:05 horas, que será el último viaje, desde el Intercambiador, por lo que su paso por Santa María será a las 00:25 horas.

Línea 944

Y en el caso de la línea 944 (El Tablero-CEIP El Tablero-Cruce El Tablero-Cruce La Gallega-La Gallega-Gallega Alta-Avda. Los Majuelos-Avda. Las Hespérides-El Cedro- Estudiantes-Avda. Tíncer-Rotonda Ctra. Gral. del Sur-Avda. de Taco-San José Obrero- Ctra. Gral. del Rosario-Taco) adelanta la expedición, desde El Tablero, de las 07:30 a las 07:25 horas, precisamente con la intención de compatibilizarse con el horario del IES Las Veredillas y llegar antes del comienzo de las clases.

Consulta de horarios

Para más información, puede consultar los horarios con detalle en el siguiente enlace.