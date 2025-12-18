El número de trabajadores del SNS se eleva a 786.747 y destaca la feminización progresiva del sector sanitario, especialmente acusada en el ámbito de la enfermería

En 2024, el sistema sanitario español contaba con 212.201 profesionales de Medicina y 284.232 de Enfermería en ejercicio, tanto en el sector público como privado, lo que supone un 3,3 % y un 2,5 % más que un año antes.

El número de médicos creció un 3,3 % y el de enfermeras un 2,5 % en 2024.

De ellos, 176.918 médicos y 227.098 enfermeras trabajaban en la sanidad pública, según el informe «Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud 2024», publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

A ellos se suman otros 382.731 profesionales de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias -personal técnico, administrativo, de gestión, de apoyo y servicios—, con lo que el total de trabajadores del SNS se eleva a 786.747.

[bucle_

consulta_general]

El 80% trabaja en hospitales

Sin embargo, la inmensa mayoría (el 80 %) trabaja en hospitales frente a la Atención Primaria y los servicios de urgencias y emergencias.

De esta forma, en Primaria hay 44.130 médicos, lo que deja una tasa de 0,8/1.000 habitantes, y 43.874 profesionales de enfermería (0,7). Cifras que en los hospitales se elevan a 95.702 en el caso de los médicos (2/1.000 habitantes) y 175.088 enfermeras, incluyendo matronas, lo que arroja una tasa de 3,62/1.000, respectivamente.

En los servicios de Urgencias y Emergencias 112/061 trabajan 3.708 profesionales de Medicina (0,1) y 4.270 de Enfermería (0,09). Respecto al resto de profesionales, el 84,8 % desarrolla su actividad en hospitales y el 10 % en Atención Primaria. La tasa en su caso es de 7,9/1.000 habitantes.

Formación

En relación con la formación, durante el curso 2022-2023 se graduaron 6.587 nuevos médicos y 11.593 profesionales de enfermería, con lo que el número de egresados mantuvo su tendencia mantenida. En 2024, el SNS tenía 39.729 especialistas en formación, lo que refuerza el papel del sistema como principal espacio de capacitación de los profesionales sanitarios.

Además, Sanidad destaca en su informe la feminización progresiva del sector sanitario, especialmente acusada en el ámbito de la enfermería, donde más del 70 % de los profesionales son mujeres, una tendencia que también se observa entre las nuevas generaciones de titulados sanitarios.

Esta realidad plantea, subraya el documento, retos específicos en materia de conciliación, desarrollo profesional y planificación de plantillas.

El Ministerio concluye que la ordenación adecuada de los recursos humanos resulta esencial para afrontar los desafíos estructurales del sistema sanitario, como el envejecimiento de la población, el relevo generacional de las plantillas, la reducción de la temporalidad y la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a nuevas demandas asistenciales y tecnológicas.