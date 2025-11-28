El lunes 1 de diciembre abren al público las Oficinas Verdes y las Oficinas de Energía de Canarias en La Palma

Las Oficinas Verdes y las Oficinas de Energía de Canarias estrena nueva sede en La Palma

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado hoy la nueva sede de las Oficinas Verdes de Canarias y de las Oficinas de Energía de Canarias en la isla de La Palma, que abrirá sus puertas al público a partir del lunes 1 de diciembre.

Se trata de un local a pie de calle, ubicado en plena Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma número 61, visible y de fácil acceso, con el que el área que dirige Mariano H. Zapata quiere acercar los servicios que prestan ambas oficinas a la población, las empresas y las propias administraciones públicas, para que aprovechen todas las oportunidades que brinda la transición ecológica y energética en Canarias.

Zapata explica que “se da un paso importante para acercar aún más a la población de La Palma la lucha contra el cambio climático y la transición energética, puesto que quien lo desee se podrá asesorar de forma personalizada sobre todo lo relacionado con ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para la transición ecológica y energética”.

Además, una profesional, con formación jurídica, estará disponible con el fin de poder ayudarles si necesitan asesoramiento respecto a estas subvenciones, en el marco de los Fondos Next Generation EU.

Facilitar la comunicación

Zapata añade que “ambos proyectos tendrán como objetivo común facilitar la comunicación entre la propia administración y diversos sectores, fomentando la participación pública para impulsar la transición ecológica en todos los niveles”.

En este punto puso como ejemplo el trabajo realizado en las últimas semanas por las Oficinas Verdes de Canarias, que desde la sede de La Palma se han volcado en una campaña de información directa a las personas que vieron sus viviendas afectadas por el incendio de 2023, con el objetivo de facilitarles el acceso a la línea de ayuda que ha creado la Consejería que dirige.

En este mismo sentido se pronunció el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, que ha aprovechado la oportunidad para invitar a la población a que se acerque y se informe sobre todo lo que se está haciendo en Canarias en materia de lucha contra el cambio climático y energía.