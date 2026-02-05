La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, explica que fue informada por la propia policía local de una anomalía que llevaba mucho tiempo ocurriendo en el sistema de cobro de multas y ordenó que se siguiese con la investigación

Tras conocerse ayer la detención por parte de la Guardia Civil de un agente de la Policía Local de Mogán por hacer estado durante años quedándose con el cobro de multas, este jueves la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, ha comparecido para dar explicaciones sobre el caso.

Bueno asegura que la investigación comienza con las sospechas del propio Ayuntamiento. En una revisión del dispositivo con el que se generan las multas por parte de cada agente (PDA), se detectó una «anomalía». A partir de ahí, el gerente de Mogán Gestión pone en conocimiento los indicios al Jefe de la Policía Local del municipio y este a su vez, lo traslada a la alcaldesa.

La primera edil asegura que su única respuesta fue «actúen en consecuencia», de modo que continuó la investigación por los cauces habituales. Ahora, esas pesquisas han concluido con la detención por parte de la Guardia Civil de este agente, que habría sustraído hasta 135.000 euros con este sistema. Los afectados serían turistas a los que exigía el cobro en metálico, mientras anulaba el importe en la PDA.

Se investigarán hasta 5 años de actividad de este agente para ver hasta dónde llega su supuesta implicación en estos delitos de malversación y prevaricación. El investigado no se ha incorporado al trabajo tras su detención este lunes.