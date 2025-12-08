Orihuela CF vs Las Palmas Atlético | J15 Segunda Federación 25-26

Orihuela CF vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 14 de diciembre. Partido correspondiente a la J15 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Orihuela CF y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 14 de diciembre a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal Los Arcos. Partido correspondiente a la jornada 15 de la Segunda Federación.

Orihuela CF vs Las Palmas Atlético | J15 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 3-0 ante el Rayo Vallecano B. El filial canario se encuentra puestos de descenso del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Orihuela se encuentra en mitad de la tabla. Y es que con 19 puntos estaba situado en la décima posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Orihuela CF y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 13ª posición con 18 puntos, a 1 punto de salir de los puestos de descenso. En cambio, el Orihuela ocupa la décima posición. El conjunto alicantino se encuentra con 19 puntos, solamente un punto por encima de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre Orihuela CF y Las Palmas Atlético

El Orihuela y Las Palmas Atlético nunca se han enfrentado. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno, empatado dos y perdido otros dos. Por su parte, el equipo oriolano llega al encuentro igual que Las Palmas Atlético, tras haber ganando uno de sus últimos cinco partidos y habiendo empatado dos y perdido otros dos.

