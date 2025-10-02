El Tenerife B busca defender su liderato ante el Orihuela CF tras dejarse sus primeros puntos de la temporada

Orihuela vs Tenerife B | Jornada 5 Segunda RFEF

El Grupo 5 de la Segunda RFEF vivirá este fin de semana un duelo de altura entre dos equipos que han arrancado la temporada con buen pie. El Orihuela CF recibe en Los Arcos al líder, el CD Tenerife B, el domingo a las 10:30 (hora canaria), en un choque correspondiente a la 5ª jornada del campeonato.

Momento de forma de ambos equipos

El filial tinerfeño llega como primer clasificado con 10 puntos de 12 posibles, tras firmar un notable inicio de curso. Sin embargo, en la última jornada se dejó sus primeros puntos al empatar en casa frente al Conquense, lo que frenó una racha de tres victorias consecutivas. Aun así, los de Leandro Cabrera “Mazinho” se mantienen como el equipo más sólido en este arranque.

Por su parte, el Orihuela CF ocupa la sexta plaza con 7 puntos, fruto de dos victorias, un empate y una derrota. Los de José Francisco Grao han demostrado solidez y quieren aprovechar el factor campo para acercarse a la parte alta de la tabla. Un triunfo frente al líder les permitiría recortar distancias e igualar a puntos al conjunto canario.

Clasificación