El artista urbano puertorriqueño, Ozuna, se suma al cartel musical del carnaval en la plaza Manuel Becerra tras la Gran Cabalgata de Carnaval

Ozuna confirmado para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. EFE

El cantante y compositor puertorriqueño Ozuna ha sido confirmado como una de las grandes estrellas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que este año celebra su 50.º aniversario bajo la temática de “Las Vegas”.

El artista actuará el próximo 28 de febrero en el escenario Coca Cola, ubicado en la plaza Manuel Becerra, como uno de los platos fuertes del programa tras la tradicional Gran Cabalgata de ese día festivo y multitudinario.

Música urbana latina

Considerado uno de los máximos exponentes de la música urbana latina, Ozuna llega a la capital grancanaria con una trayectoria consolidada y reconocimientos internacionales, incluyendo premios Latin Grammy, Billboard Music Awards y récords Guinness por sus cifras de reproducciones digitales.

Su presencia promete atraer a miles de asistentes y añadir un gran impulso musical a unas fiestas ya de por sí intensas, que combinan desfiles, música, comparsas y un completo calendario de espectáculos.

Con este anuncio, la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria refuerza un cartel de artistas de primer nivel y posiciona la noche del 28 de febrero como una de las más esperadas del programa de fiestas, en el marco de una celebración que se extiende por varias semanas llenas de color, ritmo y tradición carnavalera.