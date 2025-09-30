Asamblea7islas alerta de que este «problema estructural y silencioso» lastra al sistema sanitario público de Canarias, y agrava la crisis crónica de la saturación hospitalaria

Asamblea7islas denuncia un gasto anual de 134 millones de euros «como mínimo» por mantener pacientes en los hospitales de Canarias dados de alta, pero que no pueden abandonar el centro por falta de recursos sociales o familiares que garanticen su cuidado.

Pacientes en los hospitales dados de alta generan un gasto anual de 134 millones en Canarias. Imagen de archivo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Según detalla el sindicato, se trata de personas mayores, pacientes crónicos o con dependencia, que una vez terminada su atención médica no pueden regresar a casa porque viven solos, no tienen cuidadores o sus familias no pueden asumir su atención.

«El hospital se convierte entonces en su hogar temporal, a pesar de que el entorno no adecuado ni eficiente desde el punto de vista sanitario ni económico», agrega Asamblea7 Islas. El coste medio diario de una cama hospitalaria, según el sindicato, ronda los 700 euros, mientras que una plaza en una residencia pública cuesta de media, 80 a 100 euros por día.

«Cuando una cama hospitalaria se ocupa innecesariamente es un día menos para un paciente que sí necesita atención aguda, además del gasto económico, el problema genera una cadena de bloqueos que impacta en todo el sistema», desde el colapso de las urgencias por falta de camas disponibles hasta el retraso en cirugías programadas.