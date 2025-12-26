Las Palmas de Gran Canaria defiende el carácter público de la Radio Televisión Canaria

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una declaración en defensa del carácter público de Radio Televisión Canaria. Vox y Coalición Canaria votaron en contra

Este viernes el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una declaración en defensa del carácter público de Radio Televisión Canaria. También se insta a declarar el silbo de Gran Canaria como Bien de Interés Cultural. Además se ha dado luz verde a un pago de 15 millones de euros para saldar una deuda a la empresa Mixta de Agua, Emalsa. En este último pleno ordinario del año, el equipo de gobierno y la oposición han hecho balance de la gestión municipal en 2025.

Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Televisión Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria del mes de diciembre celebrado este viernes, ha aprobado un acuerdo declarativo en defensa del carácter público de la Radio Televisión Canaria. Lo han suscrito por todos los grupos políticos municipales excepto Vox y el representante de Coalición Canaria.

El acuerdo pone de relieve el papel de la Radio Televisión Canaria como un servicio público esencial al servicio del interés general. Señalan que el ente está concebido para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz, plural y cercana, así como para reforzar la cohesión social, cultural y territorial del archipiélago.

El texto recuerda la función desempeñada por la televisión pública canaria desde el inicio de sus emisiones, como instrumento de vertebración entre las islas. También de promoción de la identidad cultural y de fortalecimiento de los valores democráticos. En este sentido, se subraya que la gestión pública directa constituye la fórmula más adecuada para preservar la independencia informativa, el rigor profesional y la calidad del servicio.

El Pleno manifiesta su preocupación ante cualquier planteamiento que pueda suponer la externalización o privatización de los servicios informativos o del personal de la Radio Televisión Canaria. Considera que ello implicaría una pérdida de control público y un riesgo para la pluralidad informativa y los derechos laborales.

A través de este acuerdo declarativo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expresa su apoyo firme a la defensa del carácter público, directo e indelegable de la Radio Televisión Canaria. Insta así a que este principio quede plenamente garantizado en el marco normativo que regula el sistema audiovisual de Canarias, como muestra del compromiso municipal con los servicios públicos y la calidad democrática.

Gestión de residuos

El n el mismo marco se ha aprobado la adhesión de la Corporación municipal al Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), para la gestión de los residuos de envases domésticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Este convenio establece el marco de colaboración entre la Administración autonómica, Ecoembes y las entidades locales que se adhieran de forma voluntaria. El objetivo es organizar y financiar la gestión de los residuos de envases ligeros, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y economía circular.

Hector Alemán, concejal de Limpieza, durante el pleno del mes de diciembre

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha destacado que la adhesión a este acuerdo “no incrementa el gasto público municipal, sino que permite aumentar los ingresos asociados a los costes de recogida de los envases ligeros”. Esto es así porque el propio convenio contempla que Ecoembes asuma los costes efectivos derivados de su gestión. Alemán ha subrayado que este marco de colaboración, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 2 de octubre y con una vigencia de cuatro años a partir del 1 de enero, sitúa al Ayuntamiento “en la misma línea que el resto de municipios de Canarias”.

El edil ha señalado, asimismo, que este acuerdo permite seguir avanzando en el desarrollo sostenible del municipio, cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y optimizar los costes de recogida, transporte y tratamiento de los envases domésticos. Se quiere reforzar el sistema de recogida selectiva y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización establecidos en la legislación estatal y autonómica.

Deuda Emalsa

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también ha aprobado el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2025/14 por un importe de 14.974.365,05 euros.

Francisco Hernandez Spinola, concejal-de-Presidencia, Hacienda y Modernización, durante el pleno del mes de diciembre

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que este expediente destina a la imputación al ejercicio corriente de la cuantía correspondiente a la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA), derivada de la regularización económica vinculada a la actualización de la tasa de depuración correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y 2023.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento ha tramitado durante el presente ejercicio un total de 63.246.007,21 euros a través de 13 expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, destinados a atender servicios ya ejecutados que no pudieron abonarse en su momento por razones administrativas y que contribuyen al saneamiento progresivo de las cuentas municipales.