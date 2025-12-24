Papá Noel llega en carroza a La Laguna

La cabalgata de Papá Noel es una de las citas esperadas de la Navidad en La Laguna, que acoge su llegada con una gran cabalgata para que niños y niñas puedan saludarlo antes de Nochebuena

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna vivió este martes una de las jornadas más ilusionantes para grandes y pequeños durante estas fiestas: la cabalgata de Papá Noel. Miles de personas se repartieron por las principales calles de la ciudad para disfrutar de esta cita navideña, que se retomó en 2023 tras varias décadas de ausencia.

Papá Noel saluda en la cabalgata de La Laguna

Acompañado de tres carrozas

Al protagonista de la jornada le acompañaron por primera vez tres carrozas y más de un centenar de participantes. Eran personajes infantiles reconocibles, muñecos hinchables, duendes y elfos navideños y otros figurantes ataviados y relacionados con esta época tan mágica para los más pequeños de la casa.

Personajes infantiles saludan a los más pequeños en la cabalgata de Papá Noel en La Laguna Desfile de Papá Noel de La Laguna El casco histórico de La Laguna se tiñe de magia y color gracias a la Cabalgata de Papá Noel El casco histórico de La Laguna se tiñe de magia y color gracias a la Cabalgata de Papá Noel

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que “este tipo de actos no sólo engrandecen nuestra ciudad como lugar de referencia para la Navidad en Canarias, sino que nos ayudan a dinamizar nuestras calles, los establecimientos de restauración y los comercios locales, que se ven beneficiados del gran número de ciudadanos de nuestro municipio y del resto de la isla que toman parte de esta emblemática Cabalgata”.

Desfile de banda de música en la cabalgata de Papá Noel de La Laguna Público en la cabalgata de Papá Noel de La Laguna Miles de personas disfrutan de la cabalgata de Papá Noel de La Laguna

Por su parte, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Dailos González, hizo hincapié en que “esta cita navideña la hemos rescatado con mucho cariño y esfuerzo de la memoria colectiva de los laguneros y laguneras, homenajeando a las personas y entidades que hacían posible que esta celebración llegara a todos los hogares, sin ningún tipo de excepción”.

Recuperada en 2023

A este respecto, hay que recordar que esta tradición se recuperó el pasado año 2023, cuando la concejalía de Fiestas decidió incluir dicha Cabalgata en la programación especial de la ciudad por Navidad, reviviendo una tradición que se llevó a cabo por primera vez en el año 1957 y que se perdió décadas atrás.

Papá Noel en la cabalgata de La Laguna

En aquel entonces, el Orfeón La Paz fue el impulsor de una recolecta solidaria de juguetes en La Laguna para que ningún niño o niña del municipio se quedara sin su regalo de Navidad. Esta actividad concluía en la emblemática araucaria de La Concepción, donde aguardaba una figura de gran tamaño de Papá Noel, la cual también ha retornado al casco histórico para convertirse en un símbolo de esta festividad.