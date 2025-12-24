Papá Noel ha iniciado, como cada 24 de diciembre, su viaje hacia Canarias. Un viaje muy especial, con su trineo volando, que se está siguiendo en directo con imagen satélite

Este 24 de diciembre Papá Noel inicia, como cada año, su viaje hacia muchos hogares de Canarias. Esta noche, además de la reunión de muchos familiares y amigos por Nochebuena, hay algunas personas que estarán muy pendientes de la llegada de esta figura tan navideña.

Se trata de un viaje muy largo. Son muchas horas de vuelo en un medio de transporte único. Papa Noel viaja sobre su trineo que es llevado por sus renos mágicos por los cielos de todo el planeta.

Papá Noel con su trineo volando

En RTVC estamos siguiendo en directo el viaje que realiza Papá Noel hacia Canarias.

Su viaje tiene que ser muy seguro y a pesar de ello Papá Noel y sus renos alcanzan velocidades de cientos de kilómetros por hora para llegar hasta las islas y cumplir con su trabajo de entregar buenos deseos en las ocho Islas Canarias.

Papa Noel viaja en su trineo volando hacia Canarias como cada 24 de diciembre / Reuters

El equipo de meteorología de RTVC también sigue de cerca la previsión del tiempo para las próximas horas. Las temperaturas son frías, pero no tanto como las que tiene Papá Noel en su casa de Laponia, en Finlandia. Así que estamos convencidos que tendrá un viaje agradable hacia las ‘Islas Afortunadas’. La lluvia que se espera en las próximas horas tampoco será un impedimiento para que su llegada se cumpla en hora.

Estamos a la espera a ver si el viaje lo permite y Papá Noel puede enviar su tradicional mensaje navideño. El equipo de comunicación está en estos momentos intentando contactar con él por si la cobertura permitiese enviar ese mensaje, aunque no hay confirmación oficial por el momento.

Desde Radio Televisión Canaria seguimos atentos el viaje, deseando que sea un viaje bueno y sin incidencias. Cualquier última hora la contaremos de inmediato.

Desde RTVC les deseamos a todos unas ¡Felices Fiestas!.

