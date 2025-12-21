«Papás Noeles» moteros

Alrededor de 70 moteros vertidos de Papá Noel participaron en la primera ‘Papanoelada Motera Solidaria’ en Las Palmas de Gran Canaria

Unos 70 moteros vestidos de Papá Noel participaron este domingo en la primera ‘Papanoelada Motera Solidaria’, que buscaba llenar de color y solidaridad las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informan Guaguas Municipales y Global, que colaboran con esta iniciativa que organiza ‘Moteros El Molino’, el objetivo es la recogida de juguetes destinada a la tradicional campaña ‘+ Que Reyes’ de Casa Galicia.

En concreto, la caravana motera partió a las 10.00 horas desde el aparcamiento del centro comercial Alisios y realizó un recorrido por todos los distritos y barrios de la ciudad.

De esta manera, el itinerario hizo paradas estratégicas en puntos emblemáticos como el parque Juan Pablo II, Plaza de la Feria-Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el Parque Santa Catalina, para culminar finalmente en el bulevar de la avenida Mesa y López.

Estos puntos de encuentro sirven de escaparate para que la ciudadanía disfrute del desfile, se sume al ambiente festivo y pueda contribuir con su donación.