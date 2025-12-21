ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

«Papás Noeles» moteros

RTVC
RTVC

Alrededor de 70 moteros vertidos de Papá Noel participaron en la primera ‘Papanoelada Motera Solidaria’ en Las Palmas de Gran Canaria

Unos 70 moteros vestidos de Papá Noel participaron este domingo en la primera ‘Papanoelada Motera Solidaria’, que buscaba llenar de color y solidaridad las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informan Guaguas Municipales y Global, que colaboran con esta iniciativa que organiza ‘Moteros El Molino’, el objetivo es la recogida de juguetes destinada a la tradicional campaña ‘+ Que Reyes’ de Casa Galicia.

Unos 70 moteros vestidos de Papá Noel participaron este domingo en la primera 'Papanoelada Motera Solidaria'
Unos 70 moteros vestidos de Papá Noel participaron este domingo en la primera ‘Papanoelada Motera Solidaria’

En concreto, la caravana motera partió a las 10.00 horas desde el aparcamiento del centro comercial Alisios y realizó un recorrido por todos los distritos y barrios de la ciudad.

De esta manera, el itinerario hizo paradas estratégicas en puntos emblemáticos como el parque Juan Pablo II, Plaza de la Feria-Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el Parque Santa Catalina, para culminar finalmente en el bulevar de la avenida Mesa y López.

Estos puntos de encuentro sirven de escaparate para que la ciudadanía disfrute del desfile, se sume al ambiente festivo y pueda contribuir con su donación.

Noticias Relacionadas

Tamaraceite representa su Belén Viviente

RTVC / EFE -

Suspendidos los cuartos de final del Gran Canaria Pro-Am Paddle Surf 2025

RTVC -

El triatleta Iván Raña se une a la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria

RTVC -

Patricia Aranda y Miguel Ángel de Amo, confirmados en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria

RTVC -

Otras Noticias

Villarreal CF vs FC Barcelona: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

CD Mirandés vs Córdoba CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Real Sociedad B vs AD Ceuta FC: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Lotería de Navidad 2025 | Todos los detalles del sorteo más esperado del año: horario, premios, buscar décimos

La gripe se incrementa un 20 % en Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025