El proyecto del Parque Natural de Jandía se rechaza por su impacto en un espacio protegido y su incompatibilidad con el planeamiento

Paralizan un parque eólico en el Parque Natural de Jandía en Fuerteventura

La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha desestimado la autorización del parque eólico Costa Calma I, proyectado en el municipio de Pájara, en Fuerteventura.

La decisión supone la paralización de esta instalación de 18 megavatios prevista dentro del Parque Natural de Jandía, tras el rechazo manifestado por el Cabildo insular y el Ayuntamiento.

Desde el Cabildo, su presidenta, Lola García, ha valorado la decisión como un paso clave para frenar un proyecto que, a su juicio, contraviene el modelo territorial de la isla y no respeta las competencias en materia de ordenación.

Se encuentra en un espacio protegido

Informes técnicos ya habían advertido de su incompatibilidad al situarse en un espacio protegido y contemplar actuaciones prohibidas, como la apertura de nuevos caminos.

Por su parte, desde el área de Ordenación del Territorio se ha insistido en que el desarrollo de energías renovables es necesario, pero debe realizarse respetando los valores ambientales y la normativa vigente.

En este sentido, las administraciones coinciden en la necesidad de compatibilizar la transición energética con la protección del entorno natural.