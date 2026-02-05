Los hijos y la pareja de una vecina fallecida del barrio de Lomo los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria, entraron en conflicto por habitar la vivienda heredada y ha desembocado en una orden de desahucio

Un conflicto entre herederos ha desembocado este jueves en el intento de ejecución del desahucio (finalmente paralizado) de una familia que vivía en la casa de su madre, ya fallecida. La pareja de la mujer demandó cohabitar esa casa en 2022 por su derecho de usufructo. Una sentencia firme a su favor requería el desalojo de la vivienda, que estaba previsto para este jueves. La familia alegaba además vulnerabilidad, ya que tienen un niño de 5 años y ninguna alternativa habitacional. Este recurso fue desestimado. Se trata de una vivienda en la calle Betel, en el barrio de Lomo los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria.

Conflicto entre dos derechos

Esta orden de desalojo es el resultado de una decisión judicial tras un largo proceso judicial. Fue iniciado por una demanda de la pareja de la fallecida, que reclamaba su derecho de cohabitar la misma vivienda en la que residen los hijos.

Entran en conflicto, por un lado, el derecho sobre la propiedad de sus hijos por herencia. Por otro, el derecho de usufructo que la fallecida le otorgó a su pareja. Ambas partes aceptaron la herencia en su momento.

En 2022, el hombre quiso entrar a la vivienda y no pudo porque se había cambiado la cerradura y puso una demanda. En dos ocasiones fue desestimado su requerimiento, pero un tercero le dio la razón de manera definitiva.