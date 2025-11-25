Un parapentista grave tras caer en una playa de Haría

Un hombre ha sufrido un accidente con su parapente a 70 metros de la playa de Haría y se ha golpeado en la cabeza y la espalda

El parapentista fue rescatado a 70 metros de la playa con heridas en la cabeza y la espalda. Imagen CECOES.

Un parapentista ha sufrido heridas de carácter grave tras caerse en la playa de Haría, en Lanzarote.

El personal del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, CECOES, ha acudido hasta el lugar siendo preciso la intervención de los bomberos para trasladarlo hasta la ambulancia. La zona del accidente es una parte escarpada de ladera que bordea la zona costera de esa parte del norte de la isla.

Fue necesaria la asistencia de los bomberos de Lanzarote porque era una zona de difícil acceso. Los bomberos pudieron inmovilizarlo y llevarlo hasta la ambulancia.

Según el CECOES, el personal sanitario le colocó un collarín y lo inmovilizó para descenderlo por el risco en una camilla.

Al parecer cayó por una ladera de la playa de la Cantería, en Haría. Según el informe del personal del Servicio de Urgencias Canario, presentaba politraumatismos de carácter grave. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el rescate también participaron agentes de la Policía Local y de Protección Civil.