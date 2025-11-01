Un parapentista herido al caer en el Barranco del Infierno (Tenerife)

El parapentista herido que cayó en la zona del Barranco del Infierno, en Adeje, tuvo que ser evacuado en helicóptero ante la complicada orografía del terreno para su traslado

Un parapentista de 35 años resultó herido moderado en la tarde de este viernes al sufrir una caída en la zona del Barranco del Infierno, dentro del municipio de Adeje (Tenerife).

Debido a la complicada orografía del terreno en el que cayó el parapentista, tuvo que ser evacuado en helicóptero / Archivo Europa Press

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató al herido y lo evacuó hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al hombre de un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y lo trasladó al Hospital Universitario Hospitén Sur.

Por su parte, Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local de Adeje colaboraron en la localización del accidentado.