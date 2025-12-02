La candidatura busca una forma de reafirmar la singularidad isleña

El Parlamento de Canarias se adhirió este martes al manifiesto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y celebró la candidatura como una forma de reafirmar la singularidad isleña «integrando centro y periferia y enriqueciendo el mosaico cultural de la Unión Europea».

El Parlamento canario se suma a Las Palmas de Gran Canaria como capital cultural europea 2031. Archivo RTVC

Estas fueron las palabras de Astrid Pérez, presidenta del Parlamento canario, antes de rubricar el acuerdo junto a la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, quien destacó la importancia del respaldo institucional de todas las administraciones canarias para lograr el objetivo.

Cultura como eje central

En su discurso, la presidenta del Parlamento señaló que la candidatura posiciona a Canarias como referente cultural europeo desde esa singularidad insular y aseguró que existe una voluntad compartida de todo el archipiélago para que Las Palmas de Gran Canaria logre la capitalidad europea de la cultura.

También sirve, agregó, para situar la cultura como eje central, para fomentar la cohesión social y el diálogo intercultural, así como reivindicar la voz de las regiones ultraperiféricas, que también tienen retos de excelencia cultural y desarrollo sostenible, defendió Pérez.

«No es solo un acto protocolario sino un compromiso con la construcción colectiva de un proyecto que da importancia al talento canario mas allá de nuestras fronteras y fortaleciendo la identidad europea de los canarios«, apostilló la presidenta de la Cámara.

Logo de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea 2031

Durante su intervención, Darias destacó que el proyecto cuenta con el respaldo de toda la corporación local, el Cabildo de la isla, del Gobierno de Canarias y ahora del Parlamento, y recordó que la ciudad ya lo intentó en 2010 bajo el mandato del exalcalde y expresidente de Canarias Jerónimo Saavedra.

«No fue posible pero dejó un legado que hemos sabido recoger para convertirlo ahora en una propuesta atractiva, sugerente y que nos identifica como isleños«, afirmó Darias, que ha recordado que el lema de la candidatura es «Rebelión de la geografía».

Sobre esa elección, la alcaldesa apuntó que para cualquier persona la geografía es un hecho determinante y diferencial, pues no es lo mismo nacer en el norte o en el sur, o en una isla frente a un continente.