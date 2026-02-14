El programa de actualidad parlamentaria de Televisión Canaria entrevistará a Miguel Ángel Pérez del Pino, diputado del Grupo Socialista, para abordar la situación de la sanidad canaria

El programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria, conducido por Marta Rodríguez, ofrecerá este domingo 15 de febrero, a las 13:50 horas, justo antes del informativo del mediodía, el resumen semanal de la actividad política en el Parlamento de Canarias. El Decreto Canarias y el despoblamiento de zonas rurales centrarán los temas de esta nueva entrega.

El programa arrancará con el resumen del pleno semanal, donde el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a apelar a la unidad de los grupos para impulsar el denominado Decreto Canarias.

​Además, el espacio pondrá el foco en las dificultades que tienen los ciudadanos que residen en zonas rurales lejos de los núcleos urbanos, sus demandas y las posibles estrategias para frenar el despoblamiento en las Islas.

En Tiempo de entrevista

El tiempo de entrevista lo protagonizará Miguel Ángel Pérez del Pino, diputado del PSOE, con quien se ahondará en la situación de la sanidad canaria, en sus propuestas para tratar de reducir y mejorar las listas de espera y la problemática de pacientes que, a pesar de tener el alta médica permanecen en hospitales públicos por falta de recursos sociosanitarios.

Televisión Canaria estrenó el pasado domingo esta nueva temporada de `Parlamento´ con nuevas secciones, entrevistas y el análisis de la actividad en la Cámara con el objetivo de acercar todo lo concerniente a la gestión política en el Parlamento de Canarias a los ciudadanos.