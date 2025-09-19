Paros parciales indefinidos en las guaguas de Las Palmas

Desde este viernes, y de forma indefinida, las guaguas interurbanas de la provincia de Las Palmas estarán en servicios mínimos en tramos horarios

Este viernes continúa la huelga de las guaguas interurbanas de la provincia de Las Palmas. Comienza la jornada con paros parciales, que mantendrán los servicios de transporte entre municipios en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en servicios mínimos. Serán entre las 6 y las 10 de la mañana y las 5 y las 9 de la tarde. Estos paros continuarán de forma indefinida.

Posibles cambios

Los sindicatos que respaldan esta huelga ya han anunciado que se plantean recrudecer los paros porque entienden que se está vulnerando sus derecho a huelga al aumentar el número de transportes en los tramos de servicios mínimos. Aseguran que se está centralizando a primera hora para intentar que sus medidas no tengan el impacto que pretenden.

Reivindicaciones

Reclaman que se proteja el convenio provincial ante el cambio de modelo que exige Europa y que permite la llegada de multinacionales y esto está afectando a las condiciones laborales de los conductores.

La idea es que se redacte un convenio para los trabajadores de las tres islas, de modo que queden todos bajo las mismas condiciones. Esto garantizaría, explican, que puedan ser subrogados en el futuro con los derechos adquiridos en las últimas décadas y que esas condiciones sean aplicadas a los futuros trabajadores.