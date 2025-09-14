Este lunes comienza la huelga de conductores de transporte interurbano que afecta a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Este lunes arranca la huelga de trabajadores de transporte interurbano en la provincia de Las Palmas.

Huelga de transportes en la provincia de Las Palmas. (Archivo) Guagua en Lanzarote.

Esta huelga se produce ya que los trabajadores de este sector no ven avances en las negociaciones entre el comité de empresa y la patronal para sacar adelante un convenio provincial en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Paros totales y parciales

Los paros totales comenzarán este lunes y martes en Fuerteventura y Lanzarote. A su vez, este miércoles y este jueves serán los paros totales en Gran Canaria.

Desde este miércoles, los trabajadores de las guaguas iniciarán los paros parciales hasta finalizar el conflicto. Ese día, los servicios mínimos serán del 70% en Fuerteventura y Lanzarote y desde el jueves del 75% en Gran Canaria.

El Cabildo de Fuerteventura garantiza servicios mínimos del 70% durante la huelga

Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura informó que, ante la huelga se garantizarán unos servicios mínimos del 70%.

Para consultar las frecuencias establecidas como servicios mínimos, se puede visitar la página web.