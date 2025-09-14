ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Huelga de transportes interurbanos en la provincia de Las Palmas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Este lunes comienza la huelga de conductores de transporte interurbano que afecta a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Este lunes arranca la huelga de trabajadores de transporte interurbano en la provincia de Las Palmas.

Huelga de transportes en la provincia de Las Palmas. (Archivo) Guagua en Lanzarote.
Huelga de transportes en la provincia de Las Palmas. (Archivo) Guagua en Lanzarote.

Esta huelga se produce ya que los trabajadores de este sector no ven avances en las negociaciones entre el comité de empresa y la patronal para sacar adelante un convenio provincial en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

RTVC.

Paros totales y parciales

Los paros totales comenzarán este lunes y martes en Fuerteventura y Lanzarote. A su vez, este miércoles y este jueves serán los paros totales en Gran Canaria.

Desde este miércoles, los trabajadores de las guaguas iniciarán los paros parciales hasta finalizar el conflicto. Ese día, los servicios mínimos serán del 70% en Fuerteventura y Lanzarote y desde el jueves del 75% en Gran Canaria.

El Cabildo de Fuerteventura garantiza servicios mínimos del 70% durante la huelga

Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura informó que, ante la huelga se garantizarán unos servicios mínimos del 70%.

Para consultar las frecuencias establecidas como servicios mínimos, se puede visitar la página web.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La Laguna acoge este domingo la procesión nocturna y los fuegos en honor al Santísimo Cristo

El Gobierno de España desbloqueará 8.698 pisos turísticos en Canarias para destinarlos a alquiler para familias

Madrid blindada ante las protestas propalestinas en la etapa final de La Vuelta ciclista

El turno de oficio pierde en cinco años un 12% de letrados

El Hierro continúa con las investigaciones para conocer el origen del incendio del pasado mes de agosto

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025