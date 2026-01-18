Las encuestas previas a las elecciones sitúan en cabeza al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (24%), y al socialista António José Seguro (23%)

Candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura.

La participación en las elecciones presidenciales de Portugal que se celebran este domingo se ha situado en el 21,18% hasta las 12.00 horas. Por tanto, supone que sea superior a la registrada en las elecciones presidenciales de 2021 y 2016.

Derecho al voto

El dato, proporcionado por la Secretaría General del Ministerio de la Administración Pública implica que 11.0039.672 personas censadas han ejercido ya su derecho al voto.

En los comicios de 2021 la participación a las 12.00 horas era del 17,07% (casi 2,34 millones). Mientras que en 2016 el dato fue del 15,82%, casi 5,4 puntos por debajo de la de este año. En 2021 la participación total fue del 60,76 por ciento.

Candidatos presidenciales

Cabe destacar que, ya han votado diez de los once candidatos presidenciales. Solo resta por votar el humorista Manuel João Vieira, que ha prometido un Ferrari y un grifo de vino en cada casa.

Los sondeos sitúan en cabeza al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (24%), y al socialista António José Seguro (23%), seguidos del candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), del exmilitar independiente Henrique Gouveia e Melo (14%) y del candidato del gobernante Partido Social Demócrata –conservador– Luís Marques Mendes (14%).

Alta participación

Ventura ha votado en la Escuela Parque de las Naciones de Lisboa poco después de las 12.00 horas. «Este es un día bonito: Hoy solo no vota quien no quiere», ha declarado antes de argumentar que «no podemos esperar en casa a que las cosas se resuelvan solas», informa la televisión pública portuguesa RTP.

Seguro ha votado en Caldas da Rainha y ha expresado su confianza en una alta participación. Seguro ha apelado al «buen sentido» del censo y ha ejercido su derecho «con mucha emoción y mucha esperanza en el futuro de Portugal«.

Tercero en encuestas está el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, quien ha votado en la Escuela Básica Marquesa de Alorna de Lisboa. «Hagamos de este día de las elecciones un día de fiesta de la democracia y demostremos que es posible cambiar Portugal«, ha afirmado el candidato liberal, que se ha dicho «optimista» y «confiado».

Cuarta posición

Las encuestas sitúan en cuarta posición al militar en la reserva Henrique Gouveia e Melo, quien se presenta como independiente desde posiciones «entre el socialismo y la socialdemocracia», según su propia definición. El exmilitar se ha manifestado «siempre positivo» y ha proclamado su «esperanza» de que la abstención sea poco importante.