La Pasión de Adeje renueva la escena de la Última Cena

La representación introduce este año un importante cambio estético y escenográfico en uno de los momentos centrales de la obra, la Última Cena junto a nuevas coreografías, mejoras de vestuario y atrezzo y nuevas incorporaciones al elenco

La Pasión de Adeje, una de las representaciones teatrales más identificativas del municipio, vuelve un año más cargada de novedades, la más importante, en una de las escenas centrales: la Última Cena. La escenificación tendrá lugar el Viernes Santo (3 de abril) en la calle Grande de Adeje a partir de las 12:00 horas, manteniendo su carácter de gran representación al aire libre en la que participan centenares de personas bajo la dirección del Área de Cultura del Ayuntamiento.

La Pasión, representada en Adeje

Novedades

La edición de 2026 incorpora nuevas propuestas escénicas y coreográficas que enriquecen la puesta en escena y refuerzan el impacto visual de la representación.

Entre las principales incorporaciones se encuentra la escena de la Última Cena, que presenta un cambio significativo desde el punto de vista estético y escenográfico, reforzando su carga visual y dramática.

Asimismo, se incorpora una nueva escena coreográfica en las inmediaciones del primer escenario de Pilatos y Claudia, interpretada por alumnas de danza de la Escuela Municipal de Música de Adeje. Otra de las mejoras que se ha incorporado se ubica en la escena del Huerto de los Olivos, donde se ha añadido una danza simbólica que representa la lucha entre el bien y el mal, aportando un nuevo lenguaje escénico a uno de los momentos más intensos del relato.

La representación también incorpora mejoras en el vestuario, diseñadas por Cristian Alayón. También nuevos elementos de atrezzo en distintas escenas. Además, este año se suman nuevas incorporaciones al elenco actoral, ampliando la participación ciudadana en la escenificación.

La Pasión, representada en Adeje

Últimos cambios

Las novedades de esta edición se suman a las mejoras que la representación ha ido incorporando en los últimos años. Entre ellas, el nuevo y realista escenario del Sanedrín, diseñado para reforzar el simbolismo del juicio religioso. También se integró una escena inédita entre San Pedro y San Juan previa a las negaciones del apóstol, que aporta mayor profundidad dramática al relato. Esto, además del refuerzo de escenas como el encuentro entre la Virgen María y María Magdalena.

A estas mejoras se añaden la renovación de estandartes que decoran el recorrido, elementos de atrezzo, así como la actualización de la banda sonora y la adaptación de algunas letras musicales para reforzar la intensidad narrativa de la obra. Además, la representación cuenta con la denominada Pasión de Inicio, una procesión previa en la que el Nazareno del Perdón es trasladado desde la Ermita de La Viña hasta la parroquia de Santa Úrsula. Allí se solicita simbólicamente la “venia” para iniciar la escenificación en la Calle Grande.

Equipos de trabajo

En torno a 300 intérpretes amateurs forman parte del elenco, a los que se suma el personal técnico y logístico que hace posible que esta representación se lleve a cabo cada año. La iniciativa está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Adeje, dirigida por Adolfo Alonso Ferrera, y cuenta con la dirección teatral de Laura Marrero y la dirección artística de Freya Jaén y Conrado Díaz.

A este equipo se suma el equipo operario municipal, responsables de atrezzo, escenografía, vestuario, peluquería y maquillaje, seguridad, Empresa Municipal de Servicios de Adeje (EMSA), así como el dispositivo de comunicación que incluye producción audiovisual, redacción, redes sociales, web y radio. Con el paso de los años, la representación adejera se ha consolidado como la cita cultural más destacada del calendario de Semana Santa en Canarias.

La Pasión será retransmitida en directo por Televisión Canaria, las redes sociales del Ayuntamiento de Adeje, Facebook y YouTube, así como por la emisora municipal Radio Sur Adeje 107.9 FM. Posteriormente, se emitirá en diferido a nivel nacional por 13 Televisión y a nivel regional a través de Mírame Televisión, Canal 4 TV y Canal 10 TV.

Una escenificación que recorre el casco histórico

La Pasión de Adeje está compuesta por 13 escenas que se desarrollan a lo largo de la Calle Grande, la Plaza de la Cruz del Llano y la Plaza de España. La obra comienza con el conocido anuncio “¡Y todo comenzó con una borriquilla! La historia más grande jamás contada conoció la luz”, dando paso a un desfile solemne protagonizado por romanos, la cuadriga de Pilato y Claudia, el séquito del Sanedrín y de Herodes, guardias del templo, bailarinas y el pueblo de Jerusalén.

A partir de ese momento se suceden escenas como la entrada en Jerusalén, la Última Cena, la oración en el huerto de Getsemaní, el juicio ante el Sanedrín, los procesos ante Pilato y Herodes, el Vía Crucis y la Crucifixión.

La representación culmina con la procesión del Cristo muerto y el entierro simbólico en la Iglesia de Santa Úrsula, cerrando así una escenificación que combina tradición, participación ciudadana y puesta en escena teatral.