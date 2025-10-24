Una patera con 25 personas llega a la costa de Lanzarote

La patera con 25 personas llegó por sus propios medios a la zona conocida como Punta del Burro, en el municipio de Haría

Más de 20 personas llegan en patera a la costa de Lanzarote

En la noche del pasado jueves, 23 de octubre, una patera con 25 personas tocó tierra en la costa del norte de Lanzarote. La embarcación, de madera, llegó por sus propios medios. Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local y la Guardia Civil.

La patera habría partido hace cuatro días desde la costa africana. Tres personas presentaban algún tipo de dolencia leve, por lo que han tenido que ser trasladadas al hospital. Tras la llegada de las autoridades al lugar, se activó a Salvamento Marítimo al quedar la patera a la deriva en la costa.

Según las primeras informaciones de los ocupantes de la embarcación, todos varones y sin presencia de mujeres o niños, la patera habría salido inicialmente con 32 personas a bordo. En estos momentos continúa el dispositivo de búsqueda para corroborar que se haya localizado a todos los ocupantes.