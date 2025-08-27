Los vecinos denuncian que, además de circular por las zonas peatonales, lo hacen a gran velocidad

Los patinetes en los paseos peatonales, un peligro creciente en Arona. Imagen del PSOE de Arona

A pesar de las multas y la cartelería puesta por el ayuntamiento en la zona, los conductores de patinetes siguen ocupando parte del paseo marítimo en Arona, en Tenerife.

Los vecinos aseguran que tienen que esquivarlos cuando van por la acera a alta velocidad. El número de accidentes mortales y heridos no para de crecer en nuestro país. El año pasado 14 personas murieron en accidentes con patinete eléctrico.

Los patinetes eléctricos se han convertido en parte del paisaje urbano en Arona. Son muchas las personas que utilizan estos vehículos como medio de transporte, sin embargo, el hecho de que circulen también por espacios peatonales preocupa a los vecinos.

Control y sanciones

Esta situación ha llevado a la oposición a pedir un mayor control y regulación que limite el uso de estos vehículos en entornos peatonales. La situación, advierten los socialistas, se ha convertido en un problema “insostenible”, especialmente en las zonas turísticas de Los Cristianos y Playa de las Américas, donde vecinos y turistas manifiestan miedo al caminar por espacios concebidos para el disfrute peatonal.

Durante los últimos meses se han registrado atropellos, colisiones y caídas que han acabado con vecinos y menores heridos, lo que refleja la creciente peligrosidad.

Desde el grupo de gobierno responden que ya hay un plan de control en marcha, con operativos en las zonas turísticas y la retirada de patinetes al depósito municipal.