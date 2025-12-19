Las estrellas del voleibol Patricia Aranda y Miguel Ángel ‘Io’ de Amo se suman al espíritu solidario de la San Silvestre de Las Palmas

Patricia Aranda y Miguel Ángel de Amo, confirmados en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria incorpora a la línea de salida de esta edición 2025 a dos referentes del voleibol nacional: Patricia Aranda y Miguel Ángel ‘Io’ de Amo, que se suman al reto solidario este 31 de diciembre.

Los jugadores cambian el balón por la carrera para sumar fuerzas y llenarse de la energía de la carrera más solidaria de Canarias, que une a sus corredores/as a dos de las grandes figuras del voleibol español, multiplicando el impacto y visibilidad de un evento que este año se viste de blanco para mover corazones por la paz. La tercera San Silvestre más grande de España trasciende así de lo competitivo para convertirse en un evento lleno de fuerza y compromiso social, con el que se han alineado estrellas del deporte de alto nivel para el salto internacional de la última prueba del año.

Del voleibol a correr la San Silvestre

Patricia Aranda, una de las colocadoras más influyentes de la historia del voleibol femenino español, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la élite, tanto en competiciones nacionales como internacionales. Como deportista internacional y referente indiscutible en la Superliga Femenina, Aranda continúa compitiendo al máximo nivel, siendo recientemente reconocida como una de las mejores jugadoras del país.

Por su parte, Miguel Ángel ‘Io’ de Amo, también colocador y habitual en los equipos más destacados del voleibol nacional, con una extensa carrera internacional, es una de las piezas clave del CV Guaguas. Su experiencia, visión de juego y palmarés le sitúan entre los jugadores más destacados del deporte español actual.

La participación de ambos en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria insufla fuerza a una línea de salida con otros grandes nombres como el del fondista Chema Martínez, la mediofondo Esther Guerrero entre otros, acercando a referentes internacionales a la ciudadanía en una apuesta por catapultar el evento en el calendario deportivo nacional.

Deporte y solidaridad

Los jugadores se han alistado en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria en su modalidad popular de seis kilómetros, una carrera abierta a participantes de todas las edades y niveles, que mantiene su corazón 100% solidario y que será este año más accesible y sostenible que nunca.

Con el reto de llegar a los 10.001 corredores/as solidarios/as, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, gana fuerza como una gran fiesta del atletismo, la solidaridad y el deporte para todos, despidiendo el año con una edición que promete espectáculo y emoción a partes iguales. La recaudación íntegra del evento se destinará como cada año a hacer realidad proyectos de ONGs canarias.