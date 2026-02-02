El tetracampeón catalán buscará su quinta corona en la Classic, mientras que la brasileña apunta al podio en el KV El Gigante de la Transgrancanaria 2026

Pau Capell y Fernanda Maciel regresan a la Transgrancanaria 2026 / Transgrancanaria

El catalán Pau Capell y la brasileña Fernanda Maciel regresan a The North Face Transgrancanaria 2026, él a la Classic en busca de su quinta corona y ella al KV El Gigante con el podio en el punto de mira, según ha anunciado este domingo la organización de la prueba en un comunicado.

La vuelta de estas dos «leyendas» supondrá contar con el tetracampeón de la Classic y miembro del equipo The North Face, quien volverá a recorrer los 126 kilómetros desde la playa de Las Canteras hasta el Parque Sur de Maspalomas la noche del 6 de marzo, mientras que la también integrante del equipo The North Face, con ocho participaciones en la isla, regresará al emblemático KV El Gigante el 4 de marzo desde el Valle de Agaete.

El regreso de Pau Capell

La organización destacado en su nota que Capell es «uno de los nombres más brillantes en la historia de The North Face Transgrancanaria». El corredor catalán, con 861 puntos en el ranking ITRA, dominó la Classic durante cuatro ediciones consecutivas entre 2017 y 2020, estableciendo una hegemonía que le convirtió en leyenda de la prueba. Su palmarés en la isla también incluye un tercer puesto en 2016, un subcampeonato en 2022 y la victoria en la Advanced en 2015.

Su regreso cobra especial relevancia en una edición que recupera el emblemático paso por el Roque Nublo y en la que la Classic volverá a formar parte del prestigioso circuito World Trail Majors, consolidando su estatus como una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

El corredor de The North Face llega a Gran Canaria tras un 2025 de notable nivel, ya que brilló con la victoria en la Maratón de 3 días Trail Ibiza en noviembre, logró el segundo puesto en el Trail 100 Andorra by UTMB y finalizó sexto en la exigente TDS que parte desde Courmayeur.

Fernanda Maciel no falta a la cita

De Maciel resalta que «personifica la pasión por The North Face Transgrancanaria», ya que acumula ocho participaciones entre la Classic y el KV El Gigante, consolidándose como una de las corredoras más comprometidas con la isla.

Corredora multidisciplinar, Maciel ha destacado tanto en carreras de montaña como en expediciones en solitario donde ha logrado hitos significativos en distancia y altitud en cimas emblemáticas como el Aconcagua y el Kilimanjaro.

En esta edición, regresa al KV El Gigante, donde ya fue sexta tanto en 2023 como en 2024. Con esta experiencia acumulada sobre el exigente ascenso al macizo de Tamadaba, la brasileña buscará acercarse, aún más, al podio o, incluso, aspirar a la victoria en una de las pruebas de kilómetro vertical más espectaculares del circuito mundial.

Un plantel de élite

El regreso de Capell y Maciel refuerza un plantel de élite que ya contaba con figuras de talla mundial como Ida Nilsson, Abel Carretero, Hannes Namberger, Stephanie Case, Hayden Hawks, Eleanor Davis, Henriette Albon, Jonathan Albon, Tom Evans, Josh Wade, Katharina Hartmuth, Maite Maiora, Martin Kern, Ida-Sophie Hegemann y Canhua Luo, entre otros, celebra la organización.