Pedro Daktari se suma al humor de ‘En otra clave’ en “Me hice un lifting en el corazón”

Gabinete de Prensa
Este domingo vuelve el programa de humor de Televisión Canaria con su habitual ‘En capítulos anteriores…’, a las 21:15 horas, y nuevos y divertidos sketches a partir de las 22:10 horas

Televisión Canaria emite este domingo una nueva y divertidísima entrega de ‘En otra clave’, bajo el título “Me hice un lifting en el corazón”. El programa comenzará, como cada semana, a las 21:15 horas con la sección “En capítulos anteriores…”, y a partir de las 22:10 horas con los nuevos sketches del elenco más querido de la tele en Canarias.

En esta ocasión, Armando, Lucifer y Pedro protagonizan un desternillante sketch en el que el pequeño Pedro debe espantar a la nueva novia de su padre siguiendo las “sabias” instrucciones de Armando. Una educación tan absurda como cómica, que promete risas aseguradas.

Por su parte, Chona vuelve a ser la reina del enredo: esta vez, en un funeral donde acaba revelando secretos del fallecido… o quizá todo sea un monumental malentendido. Lo que sí es seguro es que su ocurrencia no dejará indiferente a nadie.

El broche de oro de la noche lo pone el actor e invitado especial Pedro Daktari, que llega al programa para compartir momentos únicos junto a Susana, un personaje inspirado precisamente en él. Su participación promete convertirse en uno de esos instantes que quedarán en la memoria del formato.

Y para cerrar una noche redonda de humor y sorpresas, Carmen Rosa y Chano continúan su particular misión de conceder deseos. En esta ocasión, unos cardenales del Vaticano deberán comprobar que todo sea cierto… aunque aquí nada suele salir según lo previsto.

