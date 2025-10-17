Este domingo vuelve el programa de humor de Televisión Canaria con su habitual ‘En capítulos anteriores…’, a las 21:15 horas, y nuevos y divertidos sketches a partir de las 22:10 horas

Televisión Canaria emite este domingo una nueva y divertidísima entrega de ‘En otra clave’, bajo el título “Me hice un lifting en el corazón”. El programa comenzará, como cada semana, a las 21:15 horas con la sección “En capítulos anteriores…”, y a partir de las 22:10 horas con los nuevos sketches del elenco más querido de la tele en Canarias.

En esta ocasión, Armando, Lucifer y Pedro protagonizan un desternillante sketch en el que el pequeño Pedro debe espantar a la nueva novia de su padre siguiendo las “sabias” instrucciones de Armando. Una educación tan absurda como cómica, que promete risas aseguradas.

Por su parte, Chona vuelve a ser la reina del enredo: esta vez, en un funeral donde acaba revelando secretos del fallecido… o quizá todo sea un monumental malentendido. Lo que sí es seguro es que su ocurrencia no dejará indiferente a nadie.

El broche de oro de la noche lo pone el actor e invitado especial Pedro Daktari, que llega al programa para compartir momentos únicos junto a Susana, un personaje inspirado precisamente en él. Su participación promete convertirse en uno de esos instantes que quedarán en la memoria del formato.

Y para cerrar una noche redonda de humor y sorpresas, Carmen Rosa y Chano continúan su particular misión de conceder deseos. En esta ocasión, unos cardenales del Vaticano deberán comprobar que todo sea cierto… aunque aquí nada suele salir según lo previsto.