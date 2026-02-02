Televisión Canaria lidera la noche del domingo con el humor de ‘En Otra Clave’ y la lucha canaria de ‘Terrero y gloria’

El espacio cómico fue la emisión más vista de la jornada en las Islas con un 13,7% de cuota, mientras que la final de la Liga CaixaBank de Tenerife firmó su mejor dato de la temporada

La final del deporte vernáculo fue seguida en la noche del pasado domingo por una media de 31.000 espectadores. Fuente: EFE.

Televisión Canaria se consolidó este pasado domingo 1 de febrero como la cadena preferida por los canarios durante la franja nocturna. El programa ‘En Otra Clave’ registró un 13,7% de cuota de pantalla y una media de 61.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión líder de la noche en las Islas. Un total de 141.000 espectadores acumulados siguieron el espacio de humor.

Además, el espacio de humor presentado por Eloísa González también dominó su franja con sus ediciones previas. De este modo, en ‘Capítulos anteriores’ obtuvo un 10,4% de cuota y 53.000 espectadores, mientras que en la ‘Previa’ alcanzó un 10,6% de cuota y 59.000 espectadores.

La oferta deportiva también cosechó notables resultados con la final de la Liga CaixaBank Tenerife entre el CL Chimbesque y el CL El Rosario dentro del espacio ‘Terrero y gloria’. La retransmisión fue seguida por una media de 31.000 espectadores acumulados y alcanzó un 10,9% de cuota de pantalla, lo que mantuvo a la cadena líder en su franja de emisión. Este dato supone, además, la mejor cuota de pantalla de todas las luchas emitidas durante la presente temporada.

Buena acogida en la sobremesa con ‘Entre Nosotras’

Los resultados destacados de la jornada comenzaron desde la tarde con el programa ‘Entre Nosotras’. El espacio de sobremesa registró un 7,8% de cuota de pantalla y una media de 27.000 espectadores. El impacto del programa fue notable, logrando que 87.000 canarios sintonizaran la emisión en algún momento de la tarde del domingo.

Con estos datos, Televisión Canaria reafirma su conexión con la audiencia canaria a través de una programación que apuesta por el contenido local y el deporte vernáculo en el Archipiélago.