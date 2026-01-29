Eloísa González, elegida por ‘Forbes Women’ como una de las mujeres más influyentes de Canarias

La presentadora de Radio Televisión Canaria entra en la lista de las 30 líderes que definen el panorama social y cultural del Archipiélago en 2026

Eloísa González, uno de los rostros más conocidos de Radio Televisión Canaria y de la Comunicación en las Islas ha sido distinguida como una de las 30 mujeres más influyentes del Archipiélago según la revista ‘Forbes Women’. La publicación ha incluido a la presentadora, actriz y cantante tinerfeña en su lista inaugural de «Las 30 mujeres más influyentes de Canarias 2026», un reconocimiento que subraya su dilatada trayectoria en televisión y su impacto en la sociedad canaria.

Para Eloísa, este nombramiento es un reflejo de su compromiso diario con el público: “Siento un orgullo inmenso, no por el título en sí, sino por lo que significa representar a la mujer trabajadora de nuestra tierra que ama lo que hace. Mi carrera ha sido una carrera de fondo, de aprendizaje constante y, sobre todo, de respeto absoluto a los canarios que me permiten entrar en sus casas cada día”, expresa.

Una trayectoria marcada por su entrega y fidelidad al público

Nacida en La Guancha, Eloísa González inició su andadura en los medios a finales de los años 90. Tras sus primeros pasos como reportera y su consolidación en RTVE Canarias, su llegada a Radio Televisión Canaria en 2004 marcó el inicio de una relación de fidelidad y aprecio mutuo con la audiencia.

Desde entonces, su extenso trabajo en Televisión Canaria ha sido sinónimo de entrega, pasión y cercanía. Desde hace 22 años, Eloísa presenta cada domingo por la noche el popular espacio de humor ‘En otra clave’, y también es el rostro de los lunes por la noche en el programa de calado social ‘Gente Maravillosa’, que conduce desde 2020.

‘En Otra Clave’ y ‘Gente Maravillosa’ son los dos programas en antena en TVC que actualmente presenta Eloísa González.

Su versatilidad la ha llevado a ser la maestra de ceremonias de los eventos más significativos de la cultura isleña, desde la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife o la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, hasta especiales solidarios de gran impacto emocional como ‘¡Todos con La Palma!’. Sin embargo, es en la última noche del año donde Eloísa se convierte año tras año en un símbolo de unión para el Archipiélago. La tinerfeña ha presentado las Campanadas de Nochevieja en 23 ocasiones –20 de ellas consecutivas en Televisión Canaria-, recorriendo cada rincón de las ocho islas.

“Mi pasión es la comunicación en todas sus facetas”, asegura la presentadora. “Ya sea a través del humor, de la música o de la actualidad, mi objetivo siempre es el mismo: que el espectador sienta que la televisión autonómica es su casa. Este reconocimiento de Forbes es también para todo el equipo humano que hay detrás de cada programa”, añade.

Imagen de la retransmisión en Televisión Canaria de una de las gala de Nochevieja. Eloísa González y el fallecido humorista Manolo Vieira durante el rodaje de la serie ‘La Revoltosa’ de Televisión Canaria.

El sello de ‘Forbes Women’ en Canarias

El listado Las 30 mujeres más influyentes de Canarias 2026 nace con el objetivo de ofrecer una fotografía completa del talento femenino que lidera el panorama empresarial, político, cultural y artístico de las Islas.

El comité de expertos que firma esta primera edición, liderado por Andrés Rodríguez, presidente y editor de Forbes España, ha reunido a 30 perfiles que representan el talento femenino del Archipiélago.

El reconocimiento de Forbes Women refuerza así el vínculo de Eloísa González con la audiencia canaria y pone en valor una trayectoria construida desde la constancia, la cercanía y el compromiso con la televisión pública, consolidándola como una figura clave de la comunicación en el Archipiélago.