Penúltima jornada del juicio contra el fiscal general del Estado

Este miércoles declaran en el juicio los agentes de la UCO que realizaron los registros en el despacho del fiscal y el propio García Ortiz

El fiscal general declara en la quinta sesión del juicio por revelación de secretos. EFE/ Javier Lizón

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el juicio en el Tribunal Supremo acusado de haber filtrado un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales de su cliente.

García Ortiz declarará después de que testifiquen hasta doce agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fueron los encargados del registro del despacho del fiscal y han declarado que colaboró en todo momento. La defensa quiere demostrar que estos registros fueron desproporcionados y piden su nulidad, mientras las acusaciones quieren contrarrestar esta intención.