El CD Tenerife y la UD Las Palmas, equipos por donde Pepe Mel ha tenido trayectoria profesional, han trasladado públicamente su apoyo al entrenador y le han deseado una pronta recuperación

El entrenador de fútbol Pepe Mel ha sufrido un accidente cerebrovascular por el que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Así lo han comunicado el CD Tenerife y la UD Las Palmas a través de sus redes sociales.

El CD Tenerife ha publicado un mensaje de ánimo en el que le desea «una pronta y completa recuperación», mientras que la UD Las Palmas también ha expresado su respaldo y ha enviado «mucho ánimo» al técnico.

Mensaje de apoyo del CD Tenerife a Pepe Mel. Captura de X

Mensaje de apoyo del UD Las Palmas a Pepe Mel. Captura de pantalla de X.

Trayectoria de Pepe Mel en el CD Tenerife y en la UD Las Palmas

Pepe Mel es uno de los entrenadores que ha estado en los banquillos de los dos equipos canarios. En el CD Tenerife estuvo al frente de los blanquiazules, en un primera etapa, en la temporada 2001-2002 en la Primera División. Posteriormente en 2019, Mel llegó al banquillo de la UD Las Palmas, donde estuvo al frente 128 partidos oficiales, consiguiendo 44 victorias, 41 empates y 43 derrotas. No logró el ascenso y fue destituido el 23 de enero de 2022.

Posteriormente el técnico regresó a Tenerife, ya fue en 2024. Sustituyó a Óscar Cano en el banquillo. Dirigió tan solo 16 partidos oficiales, con 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Fue sustituido por Álvaro Cervera en diciembre de 2024. El equipo esa temporada terminó bajando a Primera RFEF.