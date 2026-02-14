La fundación Pequeño Valiente reclama al menos otro pediatra, una psicóloga y una trabajadora social para garantizar atención 24 horas

La Fundación Canaria Pequeño Valiente ha reclamado a las autoridades sanitarias la contratación urgente de más profesionales para los cuidados paliativos pediátricos a domicilio, al considerar que los recursos actuales son insuficientes.

La petición se realizó este sábado durante el acto celebrado en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil 2026, bajo el lema “Cuidar en casa es un derecho”.

En un manifiesto leído por un familiar de un menor afectado, la entidad recordó que los cuidados paliativos “no son solo para el final de la vida”, sino que deben iniciarse desde el diagnóstico y acompañar durante todo el proceso de la enfermedad, atendiendo las necesidades físicas, emocionales y sociales del menor y su entorno.

Pequeño Valiente urge a reforzar los paliativos pediátricos a domicilio con más personal. Europa Press

Equipo coordinado y disponible

Además, subrayó que cuando las familias optan por recibir atención en casa, necesitan un equipo coordinado y disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

El presidente de la fundación, José Juan Jérez, señaló que la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, creada en 2019, está integrada únicamente por una pediatra y una enfermera, lo que hace que la asistencia domiciliaria sea “extremadamente puntual”.

Por ello, la organización solicita incorporar al menos otro pediatra, una psicóloga y una trabajadora social con dedicación exclusiva, para que el servicio pueda cubrir tanto la atención hospitalaria como la domiciliaria y se convierta en una realidad efectiva a lo largo de este año.