La peregrinación a Candelaria se permitirá por el Camino Viejo y la TF-28

El Cabildo de Tenerife permitirá la peregrinación a Candelaria el jueves, 14 de agosto, por el Camino viejo y la carretera TF-28 y queda prohibido transitar por el monte

Tenerife autoriza la peregrinación por el Camino Viejo de Candelaria y la TF-28 el próximo, 14 de agosto. Una de las restricciones que se mantienen por seguridad, es la de transitar por el monte, y por la autopista TF-1.

El Cabildo de Tenerife permitirá la peregrinación a Candelaria la víspera de la Festividad.

Según la consejera del Medio Natural, Blanca Pérez, aunque bajen las temperaturas, «se va a mantener la alerta por riesgo de incendio forestal». Ha explicado, «se permite la peregrinación por el Camino Viejo porque no es una zona boscosa, aunque estableceremos un dispositivo especial«.

Transporte especial de Titsa

Transportes Interurbanos de Tenerife, Titsa, refuerza algunos de sus servicios para facilitar el desplazamiento de los peregrinos con motivo de la festividad de Candelaria los días 14 y 15 de agosto.

Desde la Avenida de los Menceyes junto a la antigua Estación quedará habilitado este servicio, suspendiéndose las paradas desde la C/ Bélgica hasta la Plaza de Teror.

La línea 122 se reforzará con salidas desde (Santa Cruz-Güímar, Candelaria, Puertito de Güímar) a partir de las 17:25 horas.

Titsa habilitará el servicio especial de la línea 522, que realizará el recorrido La Laguna-Autopista-Candelaria, entre las 18:30 horas del jueves 14 de agosto y las 21:30 del viernes 15 de agosto.

Con respecto a las salidas desde Candelaria hacia La Laguna, serán a las 23:30 horas con el mismo itinerario en ambas direcciones: La Laguna-Autopista del Norte TF-5- Autovía de enlace TF-2, Autopista del Sur TF-1-Candelaria.

Otros servicios

Desde la Carretera General del Sur habrá desde el 14 de agosto las líneas: Santa Cruz-Cruce de La Cuesta: líneas 014 y 228; Santa Cruz-Cruce de Taco: líneas 232, 233, 934, 936, 937 y 238; y Santa Cruz-Hospital Universitario de Canarias: líneas 015, 102, 103 y 108.

Las personas que se desplacen desde el Sur de la isla disponen de las líneas 111 y 711.

Los peregrinos tendrán aparcamiento gratuito en los parkings de los Intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Estarán habilitados desde las 18:00 horas del día 14 de agosto hasta las 23:00 horas del día 15, acreditando un viaje en las líneas 120, 122 y 522.

Toda la información estará disponible en www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales de la compañía.

Cierre de carreteras para las Perseidas

El cabildo recuerda que desde el viernes 8 de agosto en la alerta máxima por riesgo de incendio de forestal se mantienen cerradas varias carreteras por seguridad.

Por la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación, se cortarán las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28 que dan acceso al Teide hasta el miércoles 13 de agosto.

TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo.

TF-21 (La Orotava) en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte.

TF-21 (Vilaflor) en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur.

TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500

TF-523 (Arafo), en el punto kilométrico 4+000 (a la altura de la Bodega Comarcal)

2.- Medidas de nivel 3

Desde las 14:00 horas del viernes 8 de agosto está prohibida la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción.

Se prohíbe realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc); exhibiciones pirotécnicas; utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, aprovechamiento forestal.

La actividad cinegética se suspende, al igual que los aprovechamientos forestales. Permanecerán cerradas las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague. Conforme al Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) se suspenden todas las actividades al aire libre dependientes del Cabildo.