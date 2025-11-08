ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Localizan a una persona fallecida flotando en el mar en la playa El Cabezo, en Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Socorristas y personal del SUC le realizaron la reanimación cardiopulmonar, pudiendo únicamente confirmar su fallecimiento

Localizan a una persona fallecida flotando en el mar en la playa El Cabezo, en Tenerife
Localizan a una persona fallecida flotando en el mar en la playa El Cabezo, en Tenerife. Imagen de Archivo

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado del hallazgo este sábado de una persona fallecida que fue localizada flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona (Tenerife).

Los servicios de emergencia recibieron una llamada, comunicando que habían sacado del agua a un hombre que se encontraba flotando en el mar. Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar de los hechos.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El personal del SUC continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una persona fallecida y varias heridas tras caer al mar en el muelle de Puerto de la Cruz

CD Tenerife vs Bilbao Athletic | J11 Primera Federación

El Romerito campeón del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina

Un motorista grave tras la colisión de dos motos en Artenara, en Gran Canaria

Seis personas heridas tras caer al mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025