Socorristas y personal del SUC le realizaron la reanimación cardiopulmonar, pudiendo únicamente confirmar su fallecimiento

Localizan a una persona fallecida flotando en el mar en la playa El Cabezo, en Tenerife. Imagen de Archivo

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado del hallazgo este sábado de una persona fallecida que fue localizada flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona (Tenerife).

Los servicios de emergencia recibieron una llamada, comunicando que habían sacado del agua a un hombre que se encontraba flotando en el mar. Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar de los hechos.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El personal del SUC continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.